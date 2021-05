Comunicato Stampa: CRV - Consiglio veneto semplifica le regole per la classificazione delle strutture ricettive

(Arv) Venezia 18 mag. 2021 - Durata delle ‘stelle’ di categoria di hotel, camping, strutture turistiche e congressuali a 7 anni (e non più 5), procedure di richiesta più snelle e informatiche, e sanzioni amministrative più miti e graduali, nei casi di inadempienza o ritardo. Queste le principali novità delle nuove norme per la classificazione delle strutture ricettive approvate con voto unanime dal Consiglio regionale del Veneto, a modifica della legge-quadro del turismo (lr 11/2013). “In un momento di grande incertezza economica ed organizzativa per l’intero settore turistico, bloccato da quasi un anno e mezzo di emergenza sanitaria pandemica e ora alle prese con tutte le difficoltà della ripartenza e di prevedere la futura domanda turistica – ha spiegato Francesca Scatto (ZP), presidente della commissione Turismo del Consiglio e relatrice del provvedimento in aula – la scelta di alleggerire adempimenti e scadenze e di rendere più flessibile l’orizzonte programmatorio degli operatori rappresenta una misura concreta di aiuto e di sostegno indiretto all’industria più significativa in termini numerici dell’economia regionale. L’obiettivo ultimo di questo intervento di ‘manutenzione’ legislativa è cogliere le aspettative del settore, rendendo strutturali alcune semplificazioni che potranno agevolare l’attività imprenditoriale degli operatori turistici”. Tra le novità introdotte dall’aggiornamento legislativo ci sono il principio del ‘silenzio-assenso’ da parte della competente Direzione regionale Turismo per le richieste di prima classificazione delle strutture o di rinnovo e la riduzione dell’importo delle sanzioni nei casi di mancata o ritardata comunicazione che dovranno essere più graduali e non potranno superare i 2mila euro (contro i 3-6mila della normativa vigente sino ad oggi). Tra il 2020 e il 2021 risultano essere almeno 2200 le domande in scadenza interessate dalle novità della legge per il rinnovo della classificazione delle strutture ricettive e congressuali in Veneto. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO