Comunicato Stampa: CRV - Nuovo sito web Corecom Veneto

(Arv) Venezia 8 giu. 2023 - “Un’amministrazione al servizio del cittadino si misura anche attraverso degli strumenti informatici fruibili, aggiornati ed efficienti, in linea con quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Il nuovo sito web del Corecom del Veneto risponde a queste esigenze e va esattamente in questa direzione. Dalla sua istituzione, avvenuta con Legge regionale del 10 agosto 2001, n.18, il Corecom ha svolto un ruolo sempre più importante rivolgendosi a cittadini e imprese, con funzioni di consulenza, gestione e controllo in materia di comunicazioni. Lo raccontano i numeri, che tuttavia fotografano solo una parte del lavoro dell’organismo: nel 2022 le conciliazioni pervenute, grazie alle quali gli utenti hanno risolto le controversie con i gestori dei servizi di telecomunicazione, sono state 4.162 pari a 752.615 euro di importi erogati a favore dell’utente; le definizioni sono state 443 pari a 104.957 euro; in termini di pluralismo elettorale e par condicio, nel corso dello scorso anno sono state monitorate 10.231 ore. E’ chiaro che un lavoro del genere necessita di un sito dinamico, intuitivo e di facile accesso, uno strumento operativo concreto e utile, in dialogo con i cittadini e per gli operatori dell’informazione”. Così il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti intervenendo in apertura della conferenza stampa di presentazione del nuovo sito del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto, avvenuta oggi a Palazzo Ferro Fini a Venezia e alla quale ha partecipato il Presidente del Corecom del Veneto Marco Mazzoni Nicoletti. “Il Comitato è anche organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e ha competenze istruttorie per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Non solo par condicio o controllo delle comunicazioni, non solo monitoraggio su emittenza e minori, vigilanza sui sondaggi e diritto di rettifica ma anche e soprattutto lotta al cyberbullismo che, visti i sempre più frequenti fatti di cronaca che coinvolgono bambini e ragazzi, è un terreno da non sottovalutare per importanza, rischi e conseguente impegno richiesto”, ha proseguito il Presidente. “Sono convinto che cittadini e imprese apprezzeranno il nuovo volto web del Corecom quale strumento di dialogo più agile con la Pubblica Amministrazione”, ha concluso il Presidente Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO