Comunicato Stampa: CRV - Progetto Move4free per avvicinare le persone con disabilità al mondo del fitness

(Arv) Venezia 15 mar. 2022 - Il consigliere regionale dell’Intergruppo Lega/Liga Veneta, Giulio Centenaro , ha presentato a palazzo Ferro Fini il progetto Move4free, nato nel 2018 con lo scopo di promuovere l’attività motoria come strumento fondamentale per lo sviluppo fisico e sociale delle persone con disabilità, superando pregiudizi e ostacoli di natura psicologica, culturale e fisica. L’obiettivo è estendere la rete dei centri fitness aderenti all’iniziativa, per offrire gratuitamente ai soggetti con handicap quattro ore di personal training a settimana.

“Per me è un grande piacere ospitare qui, presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, una iniziativa così lodevole e meritevole – ha affermato Centenaro – Conosco da tempo il consigliere comunale Davide Meneghini, sempre sensibile verso questo tipo di progetti. Credo che Move4free possa rappresentare un formidabile strumento per l’inclusione sociale delle persone con disabilità e che pertanto debba essere promosso anche al di fuori della città di Padova: propongo di organizzare una videoconferenza coinvolgendo gli Assessorati allo Sport e al Sociale dei Comuni, che conoscono bene le esigenze del territorio amministrato”. Davide Meneghini , consigliere comunale di Padova e promotore del progetto, ha spiegato che “Move4free avvicina le persone che hanno delle disabilità, di qualsiasi natura, al mondo delle palestre e del fitness, che tradizionalmente è difficile da raggiungere per chi deve convivere con handicap fisici e/o mentali, a causa di motivi innanzitutto psicologici, ma anche di carattere culturale e architettonico. Sottolineo che il progetto apre ai disabili le palestre frequentate da normodotati, senza così ghettizzare nessuno. In questo modo, realizziamo una vera inclusione sociale delle persone con disabilità: condividere lo stesso spogliatoio e allenarsi assieme è un’esperienza molto formativa anche per le persone normodotate, rappresenta un’occasione di crescita personale e culturale. Una iniziativa come questa, solo qualche anno fa era impensabile. Ora il progetto Move4free sta suscitando anche l’interesse dei media nazionali: due settimane fa, siamo stati ospiti di Rai 2: un orgoglio per la città di Padova e per il Veneto”.

Alessandro Masutti , personal training e fondatore del progetto, ha ricordato che “come associazione sportiva dilettantistica Life At Best, dal 2018 offriamo un servizio di personal training, completamente gratuito e altamente specializzato, alle persone con disabilità: quattro ore a settimana. Abbiamo voluto donare alla città di Padova la nostra professionalità e credo che siamo l’unica associazione in Italia a offrire questo servizio. Certo, il Covid, con la chiusura forzata delle palestre, ci ha fortemente limitato, ma abbiamo cercato di superare tutti gli ostacoli. Sottolineo un caso che mi ha riempito di orgoglio: siamo riusciti ad allenare online, tramite telefonino, una persona ipovedente che è riuscita a fare gli esercizi all’interno della propria abitazione. Ora vogliamo coinvolgere nel nostro progetto altre palestre, non solo in Veneto, ma in tutta Italia”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO