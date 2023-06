Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione – Ok a Piano vendita alloggi erp Comune di Fossalta di Piave

(Arv) Venezia 8 giu. 2023 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega/LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, parere favorevole alla Giunta regionale in ordine alla PAGR n. 283 "Piano vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Fossalta di Piave (VE)”, ai sensi dell'articolo 48 della Legge regionale n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’, che disciplina l’alienazione del patrimonio erp dei Comuni e delle ATER. In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j, della norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi erp, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel caso di specie, il Comune di Fossalta di Piave ha approvato una proposta di Piano di vendita per alienare, su un totale di 39 alloggi, 3 alloggi, di cui 2 locati. È stato stimato l’introito derivante dalla vendita in euro 122.090,11: i proventi saranno utilizzati per finanziare in parte un intervento di risanamento di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio comunale. La commissione ha quindi espresso a maggioranza, senza voti contrari, parere favorevole alla Giunta regionale in ordine alla PAGR n. 280/2023 "Criteri per l'applicazione dell'art. 13 della L.R. 4 novembre 2022, n. 24, in materia di grandi derivazioni idroelettriche, anno 2023”. La commissione ha infine dato, con i voti della maggioranza, parere positivo alla Prima commissione in ordine al Disegno di legge della Giunta regionale “Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022”. Il Rendiconto è composto dal Conto di bilancio, che attesta i risultati finali della gestione sotto l’aspetto finanziario, dal Conto economico, che evidenzia le componenti positive e negative della gestione di competenza, e dallo Stato patrimoniale, che indica la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Da rilevare, la velocità dei tempi di pagamento: 13,2 giorni di media rispetto ai 30 richiesti dalla legge. È migliorato il Risultato di amministrazione: saldo positivo di oltre 1,7 miliardi di euro, più 489 milioni di euro rispetto al 2021. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO