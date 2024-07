Comunicato Stampa: Ricevuta in Consiglio Veneto una rappresentanza Gruppo cittadino per la Sanità di Venezia e Isole

(Arv) Venezia 31 lug. 2024 - Il Presidente dell’assemblea legislativa regionale Roberto Ciambetti, unitamente a una delegazione formata da Sonia Brescacin (Lega-LV) e Anna Maria Bigon (Partito Democratico), rispettivamente Presidente e Vicepresidente della commissione consiliare sanità, da capigruppo e da consiglieri regionali, ha ricevuto a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio veneto, Francesca Cracolici, Elisa Fioravanti e Ottavia Fortunato in rappresentanza del Gruppo cittadino per la Sanità di Venezia e Isole.

Il coordinamento del Gruppo cittadino ha chiesto di incontrare i rappresentanti dell’assemblea legislativa per manifestare le istanze di un movimento cittadino che, a seguito della morte di due bambini del Lido di Venezia (Mattia, 8 anni, il 28 dicembre, ed Elettra, 18 mesi, il 1’ giugno), sta chiedendo maggiori tutele sanitarie, in particolare pediatriche, per Venezia e isole, oltre ad aver presentato in Consiglio una petizione sottoscritta da quasi 4000 cittadini.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO