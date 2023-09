Comunicato Stampa: Seconda commissione – Via libera al Pdl 218 in materia ambientale

(Arv) Venezia 21 set. 2023 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha approvato a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, il Pdl 218, ovvero il Disegno di legge della Giunta regionale “Modifiche alla L.R. 18 febbraio 2016, n. 4, 'Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale e relative disposizioni transitorie'”.

Per l’esame dell’Aula, Relatore è stato nominato Marco Zecchinato (Lega-LV), Correlatore Arturo Lorenzoni (Portavoce opposizione). Con questo provvedimento, già illustrato nelle precedenti sedute, vengono assegnate alla Struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti le competenze, sia autorizzative che tariffarie, su tutti gli impianti di piano. Viene quindi attribuita alla Regione la competenza per il rilascio dei titoli ambientali (procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di assoggettabilità a VIA e di Autorizzazione Integrata Ambientale) agli impianti di piano. Inoltre, la competenza alla verifica di assoggettabilità alla VIA è stabilita in capo alle Province con riferimento ai macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e agli impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. È stato illustrato il Pdl 226, il Disegno di legge della Giunta regionale “Modifiche alla L.R. 21 novembre 2008, n. 21, 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve'”. La L.R. n. 21/2008 regola la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione degli impianti a fune, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato nell’ambito delle cosiddette aree sciabili attrezzate: le modifiche introdotte hanno l’obiettivo di meglio disciplinare la fattispecie. La commissione ha quindi espresso, con i voti della maggioranza, la presa d’atto del Rend 183 “Legge Speciale per Venezia. Relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia. Rendicontazione con ultimo aggiornamento al 31/12/2022”, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della L.R. n. 17/1990. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO