Comunicato Stampa: Terza commissione - Approvate all’unanimità le Rendicontazioni sull’attività consorzi di bonifica

(Arv) Venezia 20 set. 2023 - La Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità le Rendicontazioni sull’attività svolta nel 2022 dai consorzi di bonifica Veronese, Adige Po, Delta del Po, Alta Pianura Veneta, Brenta, Adige Euganeo, Bacchiglione, Acque Risorgive, Piave, Veneto Orientale, e LEB - Lessinio-Euganeo-Berico. Nel complesso, l’attività dei consorzi nel 2022 è stata influenzata dalla concomitante presenza di due fattori particolarmente critici, ovvero l’impatto delle crisi internazionali sui costi energetici (aumentati del 102%, per un totale di 36,8 milioni di euro nel ’22 contro i 18,2 nell’anno precedente, a fronte di un aumento dei consumi del 15%), e il protrarsi dello stato di siccità legato all’andamento delle precipitazioni, inferiori del 40% rispetto alla media storica e concentrate solo in alcuni periodi, peraltro sfavorevoli, con riflessi sul valore di portata dei corsi d’acqua, particolarmente basso e tale da mettere in condizione di crisi sia il sistema dell’irrigazione, già compromesso dal ridotto apporto nivale risalente all’anno precedente, sia il livello della falda. Nonostante le difficoltà, le attività dei consorzi sono state garantite, assicurando la gestione ordinaria e la pianificazione di ulteriori interventi senza ricorrere a indebitamento.

Di seguito, la Commissione ha continuato l'esame del Progetto di legge n. 169 rubricato "Blue Economy, uso razionale delle risorse connesse al sistema idrico regionale, formazione e lavoro per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare", primo firmatario, il Presidente Andreoli. L'esame della proposta legislativa proseguirà nel corso delle prossime sedute.