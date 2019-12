A Chieti l'arte scontata di dieci pittori abruzzesi

CHIETI. “Arte scontata ma…” è il titolo della mostra collettiva di arti visive che vede protagonisti 10 artisti abruzzesi, fino a martedì 10 dicembre, nel salone della Camera di Commercio, in Corso Marrucino 148.

Il richiamo all’”arte scontata” è una sorta di sarcastico ed autoironico invito, rivolto a se stessi e più in generale al mondo dell’arte, a non prendersi troppo sul serio. “Arte scontata” – quindi – ma con formula dubitativa, a sottolineare come l’arte a volte possa sorprendere, sorprendersi e svelare tesori inimmaginati. Il percorso espositivo è caratterizzato dalla massima libertà espressiva dei protagonisti e spazia attraverso una varietà di tematiche, soggetti, generi e scelte stilistiche, che nell’insieme restituiscono una caleidoscopica e suggestiva esperienza visiva.

“E’ un incontro tra esponenti di generazioni diverse, con alle spalle percorsi artistici e di vita di ogni tipo – mette in luce l’organizzatore della mostra Luigi Grandoni –. Tutti siamo però accomunati dalla medesima passione per l’arte, che in questa mostra trova libero sfogo senza essere rinchiusa in gabbie o confini, e da un intenso legame con il territorio abruzzese”.

E' possibile visitare la mostra tutti i giorni, con ingresso gratuito, dalle 17 alle 20,30. Il sabato e la domenica porte aperte anche in mattinata, dalle 10 alle 13.

Gli artisti in mostra: Luciano Basciano di Milano, ma vive a San Vito Chietino; Antonio Ciampoli di Ortona; Luigi Grandoni di Pescara; Gabriele Lacché di Lanciano; Roberto Micolucci di Lanciano; Lucia Piccirilli di Atessa; Gabriella Satti, di origini toscane ma abruzzese d’adozione; Francesco Schiazza di Chieti; Giancarlo Schiazza di Chieti; Massimo Tessitore di Chieti.