Addio a Fabrizio, l’attore scoperto da Gassman 

SCHIAVI D'ABRUZZO. Lutto a Schiavi d’Abruzzo e nel mondo del cinema che ha memoria per la scomparsa di Alfredo Fabrizio, 74 anni. L’attore caratterista, noto al grande pubblico per aver prestato il volto alla pubblicità della Kodak, è morto nell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti dove era stato ricoverato qualche giorno fa dopo un improvviso malore.

Partito giovanissimo da Schiavi alla volta di Roma , nella capitale aveva cominciato a lavorare come garagista. E proprio durante il lavoro incontrò il grande Vittorio Gassman.

Fabrizio in primo piano nel film “Maciste, l'eroe più grande del mondo”

E fu “ il mattatore” a lanciare Fabrizio nel cinema, dove gli venivano assegnati, per via della sua corporatura minuta, ruoli particolari in importanti film . Da qualche anno aveva deciso di tornare a vivere in Abruzzo dividendosi tra Schiavi, il suo paese natio e la sua nuova residenza a San Salvo.

Migliaia i commenti sui social. Il feretro dell'attore viene riportato oggi a Schiavi d'Abruzzo. I funerali sono in programma nel pomeriggio nella parrocchia di San Maurizio. (p.c.)

