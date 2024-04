Al teatro "Cordova" va in scena "Mister Jackpot - Vincere è facile"

PESCARA. L’Unità Operativa Complessa Ser.D. della Asl di Pescara, diretta dal dottor Gerardo Guarino, in collaborazione con la Cooperativa Sociale PARS di Civitanova Marche e a la Comunità L.A.A.D di Pescara ha organizzato uno spettacolo teatrale di sensibilizzazione sul Disturbo da gioco d’azzardo: “Mister Jackpot – Vincere è facile”, della Compagnia Tom Corradini Teatro, è un'esplorazione emotiva del gioco, un viaggio nell’eccitazione e nel conflitto che questo provoca in ognuno di noi e rappresenta un’opportunità per guardare con occhi diversi un fenomeno sempre più in crescita.

L’evento, che si terrà domani 16 aprile alle ore 10:00 presso il presso il Teatro Cordova in Viale Giovanni Bovio n. 446 a Pescara, è promosso nell’ambito del progetto “Azzardo pigliatutto” della Asl di Pescara e si colloca all’interno del Piano Regionale di contrasto al gioco d’azzardo patologico. Il genere dello spettacolo è comico-drammatico ed è indicato per un pubblico adulto e per gli studenti del triennio della scuola superiore di secondo grado. La partecipazione è gratuita fino al raggiungimento dei posti disponibili. Al termine della rappresentazione teatrale saranno presenti operatori del Ser.D., rappresentanti della Cooperativa Sociale PARS e della comunità L.A.A.D., amministratori locali e rappresentanti degli studenti per una tavola rotonda e un dibattito aperto alle domande del pubblico. L’evento sarà presentato e moderato dal giornalista Luca Pompei.