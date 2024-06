Annunciati i "Pegaso d'Oro" del 51° Flaiano

PESCARA - Sono stati annunciati questa mattina i vincitori del Premio Flaiano di Cinema, Televisione, Teatro e Giornalismo dalla Presidente Carla Tiboni nel corso della Conferenza stampa alla presenza dei delegati degli sponsor che sostengono la manifestazione: Andrea Porchera, Rapporti istituzionali del Gruppo Toto Holding, Giuseppe Marco Litta, Responsabile della Direzione Regionale Centro Est BPER, Giuseppe Colantonio, Resp. Marketing Citra Vini, Pasquale Galante, Direttore Web e Social Media Fratelli De Cecco Spa, Marisa Remigio Responsabile Marketing Autoabruzzo, Fabrizio Mascioli, CEO-Amministratore delegato Toro Liquori, Mauro Menzietti, Presidente Istituto Acustico MAICO.

I Premi Internazionali Flaiano, anche per la 51 edizione hanno avuto il conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica.

VINCITORI 51° Premi Internazionali Flaiano

PREMI SEZIONE CINEMA

PREMIO MIGLIOR REGIA: ANTONIO ALBANESE, CENTO DOMENICHE

PREMIO MIGLIOR SCENEGGIATURA: MICHELE RIONDINO E MAURIZIO BRAUCCI, “PALAZZINA LAF”

PREMIO MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE: MICHELE RIONDINO, PALAZZINA LAF

PREMIO MIGLIOR INTERPRETAZIONE FEMMINILE: PILAR FOGLIATI, ROMEO È GIULIETTA

PREMIO MIGLIOR DOCUMENTARIO: FRANCESCO MUNZI, KRIPTON

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: GIOVANNA MEZZOGIORNO PER IL LIBRO “Ti racconto il mio cinema. Ed. Mondadori.

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE A NERI MARCORÈ per la regia di ZAMORA;

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO AL FILM C’È ANCORA DOMANI

Il PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO PER IL CONCORSO ITALIANO, sarà decretato il 5 luglio da una giuria popolare nel corso del Flaiano Film Festival. In lizza: Micaela Ramazzotti (Felicità), Michele Riondino (Palazzina Laf), Kasia Smutniak (Mur), Alessandro Roia (Con La Grazia Di Un Dio), Claudio Bisio (L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini).

PREMI SEZIONE TEATRO

PREMIO ALLA CARRIERA: FRANCESCA BENEDETTI

PREMIO MIGLIOR REGIA: LEONARDO LIDI, “ZIO VANJA”

PREMIO SPECIALE MIGLIOR ATTORE: PAOLO ROSSI, “DA QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO”

MIGLIOR ATTORE: GIORGIO COLANGELI, “I DUE PAPI “

PREMIO SPECIALE MIGLIOR ATTRICE: ANNA DELLA ROSA, “ANTONIO E CLEOPATRA”

PREMIO MIGLIOR ATTRICE: LARA SANSONE, “LA FESTA DI MONTEVERGINE”

PREMIO MIGLIORE REGIA MUSICAL: CHIARA NOSCHESE, “CHICAGO”

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: TERESA MANNINO, “IL GIAGUARO MI GUARDA STORTO”

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: CARMEN SEPEDE, “IL MIO NOME È TEMPESTA. IL DELITTO MATTEOTTI”

PREMI SEZIONE TELEVISIONE PREMIO

MIGLIOR SCENEGGIATURA TELEVISIVA: FRANCESCA ARCHIBUGI, GIULIA CALENDA, ILARIA MACCHIA, FRANCESCO PICCOLO, per la serie televisiva “LA STORIA” , Rai1

PREMIO MIGLIOR REGIA TELEVISIVA: LUCA RIBUOLI, per la serie televisiva “CALL MY AGENT”, Sky Serie

PREMIO MIGLIOR ATTORE: CLAUDIO GIOÈ, per la serie televisiva “MÀKARI 3”, Rai1

PREMIO MIGLIOR ATTRICE: MIRIAM LEONE, “I LEONI DI SICILIA”, serie originale Disney +

PREMIO MIGLIOR PROGRAMMA: PIF, “CARO MARZIANO”, Rai3

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: STEFANO VICARIO, PER LA REGIA DI “SANREMO”

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO A: MARISKA HARGITAY, per la serie tv più longeva degli Stati Uniti: LAW & ORDER, TOP CRIME Mediaset

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO DI GIORNALISMO ALLA CARRIERA: DOMENICO QUIRICO

NUOVO MAIN SPONSOR - “Toto Holding - ha commentato Alfonso Toto, per Toto Holding, main sponsor dell’evento - è onorata di avviare la collaborazione con i Premi Internazionali Flaiano, una istituzione radicata da decenni, come il nostro Gruppo, in Abruzzo e che contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano su scala internazionale. Crediamo con forza nell’importanza di sostenere iniziative di alto valore che rinnovano l’impegno ad investire sul territorio favorendo il dialogo, il desiderio di sperimentare nuovi linguaggi per innovare e crescere ogni giorno, come in altri ambiti continua a fare la nostra Azienda. Con questo sodalizio Toto Holding conferma la volontà di promuovere i valori profondi di una Regione dotata di uno straordinario patrimonio umano e culturale”.