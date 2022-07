Cento musicisti da tutto il mondo per la nuova edizione di "Chieti Classica"

CHIETI. Oltre cento musicisti provenienti da tutto il mondo danno il via a Chieti nel centro storico dal 26 luglio all' 11 agosto alla quinta edizione del festival internazionale di musica "Chieti Classica". Il festival presenta un format unico che include momenti di studio e di spettacolo, in particolare l'edizione 2022 conta 14 masterclass e 12 concerti.

La formula, innovativa, è dare spazio ai big della scena mondiale affiancati da giovani talenti, si è detto nel corso della conferenza stampa di presentazione alla quale hanno preso parte il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, il vice Paolo De Cesare e Mazzoccante.

Il festival è ideato e diretto da Giuliano Mazzoccante ed organizzato dall'associazione ArtEnsemble, dalla European Foundation for Support of Culture e dal Comune di Chieti, con il supporto di Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Villa Serena per la Ricerca, Pasta De Cecco e numerosi altri partner privati.

Quattro i palchi principali ovvero il suggestivo teatro-giardino di Palazzo De' Mayo, il Museo Barbella, il palazzo del Governo e piazza G.B. Vico. Tra le novità spicca il concorso pianistico internazionale Chieti

Classica (dal 2 al 5 agosto) con un montepremi di 18mila euro e la possibilità di volare a Dubai e accedere all'International Piano Competiton, uno dei più ricchi e prestigiosi al mondo.

Il programma del festival prevede fra l'altro il 26, 27, 29 e 30 quattro "Serate Mozartiane" con l'orchestra I Virtuosi di Kiev con direttori e solisti di fama internazionale, accolti a Chieti già da diversi mesi. Tra gli altri ospiti anche Pavel Gililov (pianoforte) dal Mozarteum di Salisburgo, Zvi Carmeli (viola) dall'Università della Musica di Gerusalemme e Dora Schwarzberg (violino) da Vienna. Il 31 luglio serata di gala al museo Barbella dal titolo La Grande Musica da camera con musiche di L. van Beethoven, R. Schumann, P. Tchaikovsky. Il 6 agosto al museo Barbella di scena "Amori e passioni in musica. Musiche del repertorio romantico", il 7 "I virtuosi del violino" con musiche di N. Paganini, P. de Sarasate, E. Ysaie, l'8 in piazza Vico "Chieti Classica sotto le stelle - Notte Romantica", il 9 nel teatro giardino a Palazzo De' Mayo appuntamento con "I grandi classici: W. A. Mozart e L. van Beethoven", il 10 agosto , l'11 agosto Gran Galà finale con il concerto di allievi e docenti del Festival. La partecipazione ai concerti è gratuita.