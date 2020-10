Le tappe extra della carovana rosa: oggi il Giro dei Giri, domani Lettere d'amore al Giro

ROCCA SAN GIOVANNI. Sono due le iniziative culturali che accompagnano il Giro d'Italia in queste ore in Abruzzo. Oggi a Rocca San Giovanni c'è il Giro dei Giri, domani a Torrevecchia Teatina la premoazione del concorso "Lettere d'amore al Giro d'Italia".

Approfittando della giornata di riposo _ arrivo ieri a Roccaraso e ripartenza domani, martedì, con la tappa Lanciano-Tortoreto _ un pezzo della carovana al seguito dei "girini" si trasferisce a Rocca San Giovanni per presentare il libro “Il Giro dei Giri” di Gino Cervi e Albano Marcarini e pubblicato dal Touring Club.

La presentazione è prevista al Polo culturale Arturo Colizzi a partire dalle 19. Gino Cervi è accompagnato da Filip Cauz e Leonardo Piccione (Bidon – Ciclismo allo stato liquido), tutti e tre al seguito della "carovana rosa". A fare gli onori di casa il sindaco di Rocca San Giovanni, Giovanni Di Rito, il vice presidente della Camera di commercio di Chieti-Pescara, Lido Legnini, il coordinatore organizzativo di Art Bike & Run, Roberto Di Vincenzo. Coordina e modera Oscar Buonamano.

Il libro racconta, in ventuno tappe, il meglio del meglio di tutti i Giri d’Italia fin qui disputati. «Oltre quattromila chilometri, sono più ben più di una vacanza su due ruote - dicono gli organizzatori dell'evento - ci piace definirla una salutare provocazione per quanti, appassionati di ciclismo e devoti ai grandi campioni del passato, vogliono ripercorrerne le gesta, ovviamente con minor impeto e con uno sguardo alto, là sulle Alpi e sugli Appennini, dove cielo e rocce, boschi e pascoli ritagliano un fantastico decoupage. Il Giro. “Un amore infinito” è il suo slogan, “Senza fine” il trofeo del vincitore. Esattamente come le sue strade: il viaggio finisce, la strada no».

L’iniziativa s’inserisce nelle attività di Art Bike & Run, un evento internazionale per promuovere la Costa dei Trabocchi, attraverso i temi dell’arte, dello sport e del turismo sostenibile.

Il secondo appuntamento è domani (ore 11, Palazzo del Marchese Valignani) a Torrevecchia Teatina con la cerimonia di premiazione del concorso “Lettere d’amore al Giro d’Italia”. Alla presenza della nipote di Gino Bartali, Gioia, vengono appunto premiati i vincitori del concorso ideato da Massimo Pamio, direttore del Museo della Lettera d’Amore. Oltre cento le lettere arrivate da ogni parte d’Italia e selezionate da una giuria presieduta da Maurizio Formichetti.Sul podio, ex aequo, tre donne, Liliana Capone, Laura D’Angelo e Mariaester Graziano. Nelle lettere sono descritte le imprese di diversi campioni come lo stesso Bartali, riconosciuto come “Giusto fra le Nazioni” per aver contribuito, grazie al suo coraggio e all’inseparabile bicicletta, a salvare le vite di cittadini di origine ebraica, e che conquistò peraltro il suo primo Giro d’Italia proprio in Abruzzo, all’Aquila. Poi i vari Adorni, Gimondi, Merckx ed il “camoscio d’Abruzzo” Taccone, le sfide tra Girardengo, Binda, Guerra, il “cuore matto” Bitossi e Dancelli, fino ad arrivare, al “grillo” Bettini e allo “squalo” Nibali.