Michele Placido presidente della giuria del Premio Majano

CHIETI. Sarà Michele Placido, che presiede la giuria, il presidente della commissione tecnico scientifica del "Premio Internazionale Majano", in scena a Chieti dal 30 novembre al 3 dicembre, mentre Gianni Letta sarà il presidente onorario del comitato istituzionale.

I due organismi sono stati presentati nel teatro Marrucino a Chieti, città natale di Anton Giulio Majano, dal vicesindaco e assessore alla cultura Paolo De Cesare e dal direttore artistico del premio Davide Cavuti.

Quattro giornate per parlare di cultura con le scuole e presentare libri, con un cineforum e la serata di gala con i premiati del mondo della tv, del cinema, della sceneggiatura. In commissione con Placido ci sono il critico e scrittore Masolino D'Amico, figlio della sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico, il maestro Bruno Zambrini, compositore cinematografico che lavorò con Majano in "Qui squadra mobile" (1973), l'attrice Laura Efrikian - interprete de "La Cittadella (1964) e "David Copperfield" (1965) - Gabriele Antinolfi, dirigente del Centro sperimentale di cinematografia, Marco Giudici, già direttore di Rai International, Paola Majano, doppiatrice e figlia del regista, e lo stesso Cavuti.

Nel Comitato istituzionale con Letta sono presenti Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio di Chieti-Pescara, il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, Aurelio Bigi, ideatore del Premio nel 2003, Carla Tiboni, presidente dei Premi Flaiano, Sergio Caputi, rettore dell'università d'Annunzio, Giustino Angeloni, presidente della deputazione Teatro Marrucino, Cesare Di Martino, direttore amministrativo del Marrucino e il vicesindaco quale presidente del Premio.