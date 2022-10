Riparte Traguardo Lavoro, alle 20,30 ogni lunedì in diretta tv / VIDEO PROMO

Il focus è più che mai attuale: dare a tutti la possibilità di cercare e trovare lavoro. Con questo obbiettivo ben chiaro torna lunedì 3 ottobre in diretta tv, alle ore 20,30, TRAGUARDO LAVORO, la trasmissione di Rete8 confezionata in sinergia con il quotidiano il Centro, che avvicina domanda e offerta di lavoro.

Proseguendo con il format già collaudato con successo nella passata stagione “Traguardo Lavoro” prevede ospiti in studio, opportunità, scadenze e, in anteprima, i contenuti dell’inserto “Lavoro” che esce in edicola ogni martedì su Il Centro. A condurre dagli studi di Rete8 con la preziosa collaborazione in regia di Danilo Cinquino è il giornalista Andrea Mori, ideatore dello spazio dedicato al lavoro che cura da diversi anni sul quotidiano abruzzese.

VIDEO PROMO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Torna la trasmissione televisiva Traguardo Lavoro Lunedì 3 ottobre ore 20,30 in diretta su Rete8 in sinergia con il Centro

Nel salotto di “Traguardo Lavoro” si alternano come ospiti dirigenti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti, rappresentanti di Agenzie di somministrazione che illustrano posizioni lavorative aperte e selezioni avviate in Abruzzo e rivolte in particolare agli abruzzesi ma non solo. Da quest'anno infatti il raggio di azione si allarga anche al Molise, regione nella quale si può da quest'anno seguire Rete8.

Trenta minuti densi e concentrati sulle disponibilità, le richieste e le offerte reali secondo il format che ha portato “Traguardo Lavoro” ad essere un appuntamento di riferimento per chi cerca occupazione e per chi assume.

Nella prima puntata di lunedì 3 ottobre si parte alla grande con in coinvolgimento di un'azienda internazionale della logistica impegnata con notevoli investimenti in Abruzzo che si sofferma proprio su importanti e attuali offerte sul territorio. Si spazia anche su arte e lavoro creativo ospitando la titolare della Galleria d'arte e cultura Spazio Bianco di Pescara dove è in corso l’evento “Creativi in Mostra” che è nato proprio da un’idea di “Traguardo Lavoro”: una collettiva degli giovani ed entusiasti artigiani quasi tutti ospiti della trasmissione nella passata stagione alla ricerca di visibilità per le proprie opere. Spazio Bianco ha raccolto il loro desiderio e offerto una vetrina per le loro idee e i loro prodotti.

Traguardo Lavoro dà inoltre la possibilità a chi cerca un'occupazione di inviare e, quindi mostrare in televisione durante la trasmissione, un videocurriculum, un breve video di presentazione di sé con le proprie competenze e aspirazioni. Uno spazio centrale è riservato anche quest’anno all’inserto Lavoro del quotidiano Il Centro, che Andrea Mori analizza in diretta in maniera approfondita con informazioni sempre fresche su concorsi locali e nazionali.

I telespettatori possono intervenire in diretta con telefonate al numero 0871.5873232 o scrivere a traguardolavoro@rete8.it esponendo le proprie esigenze o domande. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito ufficiale di Rete 8 (www.rete8.it) e disponibile dal martedì sulla pagina youtube di Rete8 (https://www.youtube.com/c/Rete8Tube) con lanci anche sulla relativa pagina FB (https://www.facebook.com/ rete8).