Una serata di “stelle” in ricordo di Barbara 

PESCARA. Si riparte da Barbara, dal suo sorriso e dal suo entusiasmo contagioso. Il sipario si riapre nel suo ricordo, il ricordo di «un’opera straordinaria, unica e irripetibile», come la definì, nella toccante lettera scritta per lei, suo marito Vincenzo Olivieri. Alla manager e organizzatrice di eventi Barbara Paolone, scomparsa prematuramente lo scorso dicembre in seguito a una grave e improvvisa malattia, lo showman pescarese ha dedicato un memorial, cui prenderanno parte numerosi nomi del mondo dello spettacolo.

Stelle. Perché la vita è un viaggio irripetibile, ideato da Vincenzo Olivieri, con lo storytelling di Milo Vallone, e organizzato da Stefano Francioni Produzioni, sarà di scena al Teatro Circus di Pescara domenica 28 aprile alle ore 18,30. Attraverso «il canto, il racconto, l’ironia, la musica e la danza», Stelle nasce con l’obiettivo di «simboleggiare il fantastico viaggio della vita e valorizzarlo nella straordinarietà del suo stesso percorso». Un percorso che è, «sempre e comunque, unico e irripetibile». Proprio come la sua Barbara.

Stelle, che segna anche il ritorno in scena di Vincenzo Olivieri, vuole, inoltre, «celebrare la bellezza della condivisione di quella preziosa irripetibilità, poiché, in fondo, le stelle ci affascinano e ci ammaliano proprio perché insieme, nella loro coralità, formano quel grande spettacolo che è il firmamento», si legge nelle note di presentazione della serata. «Sarà una grande emozione, anche perché Barbara avrebbe voluto sicuramente questo: non momenti di ricordo triste, ma il divertimento, lo stare bene insieme, il volersi bene. Proprio come era lei. Questo è il messaggio dello spettacolo», ha dichiarato Vincenzo Olivieri nel corso dell’incontro con la stampa, ospitato al Comune di Pescara, cui hanno preso parte anche il produttore Stefano Francioni, l’attore e regista Milo Vallone e il sindaco Carlo Masci. «Ringrazio tutte le persone che hanno aderito, stiamo lavorando alacremente per il 28 aprile. Ci sarò anche io sul palco, per la prima volta da quando è accaduta questa vicenda. Sono fermo da novembre, questa è un po’ la mia ripartenza. Spero di farcela, perché l’emozione è molto forte. Sarò impegnato in due momenti: uno da monologhista e l’altro in trio con Marco Papa e Tiziana Di Tonno».

Sono numerosi i “viaggiatori” - attori, musicisti, cantanti, performer - che si esibiranno sul palco del Circus. Oltre a Vincenzo Olivieri, Milo Vallone, Tiziana Di Tonno e Marco Papa, saranno di scena: Marco Bocci, Laura Chiatti, Mariangela D’Abbraccio, Nino D’Angelo, Andrea Delogu, Giò Di Tonno, Anna Foglietta, Stefano Fresi, Massimo Germini, Lino Guanciale, Edoardo Leo, Bascir Jonis, Piero Mazzocchetti, Paola Minaccioni, Valerio Di Rocco, Micol Olivieri, Giorgio Pasotti, Roberto Pedicini, Eleonora Pedron, Syria, Pierpaolo Spollon, Claudia Tosoni, Fabio Troiano, Paola Turci, Erica Abelardo, Davide Cavuti, Claudia Costantino, Candida D’Aurelio, Michele Di Toro, ‘Nduccio, Pierpaolo Pecoriello, Federico Perrotta. Tra le stelle della serata, anche la band composta da Davide Ciarallo, Elio Depasquale, Beppe Genise, Gianmarco De Bonis, Raffaele Di Nicola, Biagio D’Amico, Raniero Silvetti, Daniele Di Marco, Cinzia Cirone, Jasmine Cirone e Francesco Santopinto.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Struttura semplice di Radioterapia dei tumori solidi pediatrici, all’interno della Fondazione Irccs - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.