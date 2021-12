A 70 anni è morto Vito Domenici, ex assessore regionale alla Sanità

L'AQUILA. “Ho appreso con gran dolore della scomparsa di Vito Domenici. A nome della Municipalità e mio personale, esprimo profondo cordoglio ai suoi cari”. Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, commenta la scomparsa dell’ex assessore regionale, esponente di spicco della politica locale e abruzzese.

“Ero legato a Vito da affetto e stima. Fu uno dei primi a credere nella mia candidatura, a sostenermi. Era uomo concreto e di visione. Mancheranno la sua cortesia e il suo modo affabile”, conclude Biondi.

“Una profonda amicizia mi legava a Vito Domenici, che ha rappresentato un pezzo importante della storia dell’Aquila e della Regione Abruzzo, politica e istituzionale”.

Così Guido Liris, che esprime cordoglio per la scomparsa dell’ex assessore regionale alla Sanità.

“Con Vito, figura apicale di Forza Italia per lunghi anni, c’è sempre stato un confronto costruttivo”, ricorda l’assessore regionale, “era un punto di riferimento per il centrodestra quando sedeva nella giunta del compianto Giovanni Pace e la mia generazione si affacciava appena alla politica e alle istituzioni”.

“I suoi modi eleganti, a prescindere da come la si pensasse, lo rendevano un uomo d’altri tempi, che oggi è difficile ritrovare in chi fa politica, dove prevale chi più alza la voce”, aggiunge Liris. “Non va dimenticato, a questo proposito, il suo coinvolgimento nelle inchieste sulla sanità abruzzese nel 2015 dalle quali uscì con un’assoluzione con formula piena”.

“Invio un affettuoso abbraccio ai suoi cari”, conclude l’assessore.

"Con la morte dell’ex vicepresidente della giunta regionale Vito Domenici apprendiamo un’altra triste notizia dopo la scomparsa del presidente emerito Falconio. Domenici è stato una figura storica della politica regionale, tra i fondatori di Forza Italia all’Aquila e in Abruzzo. Ai familiari va il cordoglio mio personale e dell’intera giunta regionale". Queste le parole del presidente Marsilio.