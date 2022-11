Addio al professor Franco Ricci, ambasciatore degli abruzzesi 

SULMONA. Cordoglio in città per la morte in Canada del professor Franco Ricci, sulmonese di adozione, attaccato alla sua terra dove ogni estate tornava con orgoglio e affetto. E' deceduto per malattia a Ottawa dove insegnava all'Università, aveva 69 anni. Ricci era estremamente legato a Sulmona, città natale dei genitori, dove aveva acquistato casa e amava trascorrere le estati.

Diversi i riconoscimenti istituzionali ricevuti: nel giugno 2018 nell’ambasciata italiana a Ottawa gli fu conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della stella d’Italia con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il consiglio regionale nel 2017 gli ha conferito il titolo di ambasciatore d’Abruzzo nel mondo. Ricci lascia la moglie Hoda e il figlio Alessandro.

