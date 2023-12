Al via all'Aquila la Fiera internazionale dei tartufi d’Abruzzo

L'AQUILA. Parte oggi all'Aquila la seconda edizione della Fiera Internazionale dei tartufi d’Abruzzo. Taglio del nastro questa mattina, venerdì 1 dicembre, alle ore 10, per la tre giorni che si conclude nella serata di domenica 3 dicembre. A partecipare oltre 60 aziende con i loro stand, e in programma sono previsti convegni, masterclass a cura di grandi chef, incontri business-to-business tra produttori regionali e i buyers operanti nei mercati esteri, incontri con popolari influencer, gare ai fornelli tra gli studenti degli istituti alberghieri, aste di beneficenza a favore dei rifugi canini, eventi ludici e spettacoli, con protagonisti d'eccezione come il comico siciliano Giovanni Cacioppo.

L'evento è promosso dalla Regione Abruzzo e organizzato dalla Azienda regionale per le attività produttive (Arap), braccio operativo dell’ente regionale. Oggi e domani al vicino Circolo tennis Beppe Verna dell'Aquila, sono previsti incontri B2B tra diversi buyers internazionali e le aziende abruzzesi. Altra novità della seconda edizione: il varo di una app che nei giorni della fiera e oltre, consentirà di localizzare e contattare le attività di ristorazione in prossimità dell’evento, e in tutta la regione, che proporranno menù a base di tartufo creati per l’occasione.

IL PROGRAMMA

La prima giornata. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10 di venerdì, alle 10,30 c'è il primo appuntamento con il masterclass stellato a cura dello chef aquilano William Zonfa. Alle ore 11,30 in programma, dentro l'auditorium di Renzo Piano, il convegno "L'Abruzzo alla conquista dei mercati globali, crescita, innovazione e competitività", e a seguire, dalle 15 alle 18 il convegno scientifico "Il tartufo in Abruzzo: lo stato dell'arte". Alle 17,30 seconda masterclass, a cura questa volta dello chef Alessandro Miceli, nominato nella prima edizione ambasciatore del tartufo abruzzese nel mondo e titolare di due celebri ristoranti a Dubai. La prima giornata si conclude con un Aperiset, sulle note dei dj e gustando un aperitivo a base di vini e birra abruzzesi e cocktail con il superbo sfondo del castello cinquecentesco.

La seconda giornata, con l'apertura degli stand dalle ore 9, entra subito nel vivo con "Tartufiamo", il contest culinario con protagonisti gli studenti degli istituto alberghieri abruzzesi: il primo round si svolge dalle 10 alle 12, il secondo round alle 15 alle 18. A sfidarsi ai fornelli 24 studenti, divisi in squadre da due, che hanno già partecipato al contest social indetto da Arap, e che sabato vengono valutati da una giuria di esperti che decreta i vincitori: otto ragazzi parteciperanno a uno stage a Dubai nel ristorante dello chef Miceli, la squadra vincitrice riceverà un premio in denaro di mille euro. Parallelamente al contest "Tartufiamo", alle 10,30 e alle 12,30 c'è la presentazione dell'etichetta Cantina del Fucino, con relativa degustazione, alle 15,30 la presentazione ufficiale per l'Abruzzo del "Dizionario internazionale del tartufo", tradotto in cinque lingue, mentre alle 16,30 la presentazione del progetto a cura dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta), "Microscopia scientifica e qualità del tartufo". Alle 18,30 imperdibile l'appuntamento con il Cacioppo show, in collaborazione con il Teatro stabile d'Abruzzo, stand up comedy con protagonista il celebre comico siciliano Giovanni Cacioppo. La giornata si chiude in bellezza con la prima dei due show cooking influencer previste, con protagonista la chef influencer Francesca Gambacorta, in arte Frafoodlove.

La terza giornata, domenica 3 dicembre, parte con apertura della fiera sempre alle ore 9. Il programma della fiera propone a partire dalle ore 110 "Ritorno al medioevo", rievocazione medievale con sbandieratori, falconieri e molto altro, alle 1200 è la vota di "Magic class: la cucina incontra la magia", a cura dello chef pescarese Antonio Di Pietro e L'Alchimista. Alle 14,30 il secondo show cooking influencer, con protagonista questa volta lo chef influencer Ruben Bondi, salito alla ribalta con il programma televisivo "Cucina in balcone con Ruben". Alle 16 c'è l'asta di beneficenza per cani abbandonati con tartufi donati dalle associazioni Catra, e con il ricavato devoluto alle associazioni di volontariato che gestiscono rifugi canini. A seguire, alle 17,30, appuntamento con "Mastro pasticcere", masterclass dedicato ai dolci a cura il maestro pescarese Federico Anzellotti. La chiusura della fiera è prevista per le 20.

Durante la tre giorni è possibile partecipare poi a “Tartufai d’Abruzzo per un giorno”, cerca simulata con cani addestrati in uno spazio di terra strutturato per lo scopo, a cura della Scuola Majella e degli studenti dell’istituto agrario “Arrigo Serpieri”. Tutti gli eventi dei tre giorni sono gratuiti e per quanto riguarda le masterclass degli chef gli assaggi sono riservati solo i primi ottanta iscritti presso l'infopoint. Un baby parking infine permette alle famiglie di prendere parte alla kermesse e un servizio di bus navetta dal mega-parcheggio di Collemaggio, dove la sosta è gratuita, consente di raggiungere agevolmente la fiera.