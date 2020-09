Altri due cervi investiti sull'autostrada, la polizia raccomanda attenzione

L'AQUILA. Altri due investimenti di cervi sull'A25 Roma-Pescara. In entrambi i casi nessun ferito e lievi i danni riportati dai mezzi.

Il primo impatto è avvenuto intorno alle 23 di ieri al km 78 in direzione Roma. Un'autovettura ha colpito l’animale, quest'ultimo è riuscito comunque a dileguarsi.

Il secondo episodio verso le 6,30 di oggi, al km108 nel tratto del comune di Celano, in direzione Pescara. In questo caso è stato un furgone a travolgere un giovane cervo rimasto sulla sede stradale ferito. L'animale è stato poi rimosso dalla Asl. I rilievi degli incidenti sono stati effettuati dalle pattuglie della Sottosezione autostradale di Pratola Peligna.

In una nota la questura dell'Aquila fa rilevare come negli ultimi giorni si sia registrata una notevole crescita di investimenti o attraversamenti di cervi. L’autunno è la stagione degli amori che porta i maschi a spostarsi per accoppiarsi, specie nelle ore notturne. Il Compartimento Polizia stradale Abruzzo e Molise richiama la massima attenzione nella conduzione di auto e motomezzi ed in particolare al rispetto dei limiti di velocità.