Artista di strada scomparso, giallo in città 

L’AQUILA. Era arrivato in città per realizzare sculture di sabbia tra i palazzi del centro storico, poi di lui si è persa ogni traccia. Ramon Cioboratu, 20 anni di nazionalità romena, si guadagna da vivere realizzando delle sculture di sabbia in giro per il mondo. Sabato 12 marzo l’artista di strada era arrivato all’Aquila in compagnia di un amico con il quale spesso si esibisce. Ma il giorno successivo, la domenica, ha fatto perdere ogni sua traccia. Il ragazzo che era con lui riferisce di averlo cercato nei tre giorni successivi alla scomparsa per tutta la città, ma senza esito. Così, in preda alla disperazione, ha deciso di tappezzare il centro storico con la foto del 20enne chiedendo aiuto agli aquilani. In tanti lo avevano notato tra le strade del centro richiamati dalla sua arte.

Nel volantino l’amico ha riportato anche il suo numero di telefono. L’ultimo avvistamento, stando a quanto riferisce, è avvenuto domenica mattina da parte di una ragazza che lo ha riconosciuto in uno dei tanti volantini affissi in centro.

La vicenda è seguita dai carabinieri ed ha suscitato anche l’interesse dell’associazione Penelope Abruzzo che si è subito resa disponibile a offrire il proprio aiuto ai familiari o all’amico del ragazzo che lo sta cercando in lungo e il largo da 11 giorni. (f.d.m.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO SUL CENTRO IN EDICOLA