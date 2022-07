Campo nomadi sgomberato dopo i furti a Pettino e Coppito

L'AQUILA. Un campo nomadi abusivo è stato sgomberato dalla polizia dopo attimi di tensione alla periferia ovest della città. Il questore ha firmato 11 fogli di via a residenti in Sicilia, che impongono il rientro nella loro città entro tre giorni.

L'intervento è stato effettuato sulla scia delle segnalazioni che erano giute al 113 per furti in abitazioni tra i quartieri di Pettino e Coppito.

Gli agenti si sono trovati di fronte a roulotte, panni stesi su fili di fortuna, tavolini improvvisati, minori per strada.

"È stato necessario l'intervento di due volanti e di personale della squadra mobile per arginare le reazioni dei nomadi spalleggiati dalle loro donne presenti nel campo", si legge in una nota della questura, "e, una volta riportata la calma, i poliziotti hanno potuto procedere alla notifica dei fogli di via informandoli delle conseguenze penali sulla loro eventuale inosservanza".