Castel del Monte, Cuore del Gran Sasso d'Italia / VIDEO

CASTEL DEL MONTE. Un portale per l’offerta turistica della montagna, che avrà come tema principale la fotografia e contenuti di qualità su storia, borgo, personaggi, tradizione, sport, enogastronomia. Sarà pubblicato il 1 giugno il sito www.borgocasteldelmonte.com nell’ambito del progetto Castel del Monte Cuore del Gran Sasso d’Italia.

LA MAGIA DELLA MONTAGNA D'ABRUZZO: GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Sport e natura a Campo Imperatore Scoprire in e-bike uno dei borghi più belli d'Italia, Castel Del Monte e il territorio circostante, guidati da accompagnatori cicloturistici su itinerari mozzafiato nel parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

L’amministrazione comunale di Castel del Monte (L’Aquila), sindaco del borgo montano è Luciano Mucciante, non disponeva ancora di un proprio sito per promuoversi come luogo di vacanze. Ora è stato realizzato in collaborazione con la società il Bosso e Wolftour. Utile la sezione Guida, pensata come vademecum per semplificare la visita degli utenti e mettere in risalto l'attività degli operatori turistici locali.

Punto forte del portale sarà il blog dedicato a consigli di viaggio, spunti e racconti sul borgo, anche con contributi esterni. Il sito, disponibile in due lingue, si compone già nella fase di lancio di 40 pagine, 6 gallerie fotografiche, dieci video. Continuerà ad arricchirsi con la creazione di contenuti digitali sul campo; tutti i componenti del gruppo di lavoro frequentano regolarmente il territorio castellano. Sarà inoltre implementata la raccolta di clip emozionali per avvicinare gli utenti al successivo montaggio di un video introduttivo al progetto, video che sarà realizzato anche con l’utilizzo di un drone. In uscita, insieme al portale, un video sulle escursioni in e-bike con partenza e ritorno nel borgo e meta l'altopiano di Campo Imperatore. Tutto il materiale all'interno del sito è stato autoprodotto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA