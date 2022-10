Cdm: avanti iter per autorizzazione del metanodotto

SULMONA. Il Consiglio dei ministri ha infatti deliberato il superamento del diniego espresso in conferenza di servizi dalle regioni Abruzzo e Umbria, sulla condotta per il trasporto del gas, uno dei cinque tratti funzionalmente autonomi della cosiddetta "Linea Adriatica" dei gasdotti, che si snodano lungo il versante adriatico dell'Appennino, come rende noto un

comunicato di Palazzo Chigi. Si tratta, spiega la nota, di un'infrastruttura strategica ai fini della diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico, che consentirà d'incrementare le capacità di trasporto di gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti ubicati nel Sud Italia.