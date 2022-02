Drone non autorizzato nel Parco, multa dopo il video su Facebook

VILLAVALLELONGA. Multati per aver passeggiato nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo con il cane senza guinzaglio mentre realizzavano un filmato con il drone. È stato proprio il video girato con un drone nei pressi del rifugio Di Iorio-Monte delle Vitelle, tra i comuni di Villavallelonga e Pescasseroli, a "incastrare" due escursionisti che nei giorni scorsi sono stati multate dal servizio di sorveglianza del Parco per aver violato le regole vigenti all’interno dell’area protetta.

A seguito proprio delle immagini postate su Facebook dell’area innevata era stata avviata l’indagine che ha portato all’identificazione dei responsabili. Nel video, in un’area soggetta a tutela, oltre ai due autori si vede il cane che scorrazza libero e indisturbato in mezzo al paesaggio innevato. Senza guinzaglio, né museruola quando invece ne sentieri dell’area protetta, per motivi di tutela e conservazione, è categoricamente vietato l’accesso con cane al seguito.

Nell’episodio avvenuto nel comune di Villavallelonga, oltre alla multa per il cane i due rintracciati dal servizio di sorveglianza del Parco sono stati multati perché sempre per motivi di tutela e conservazione, hanno utilizzato il drone nell’area protetta, il tutto senza preventiva autorizzazione dell’Ente, violando quindi la legge 394/1991. (e.b.)

