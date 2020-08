L'Aquila, morto storico direttore Confcommercio

L'AQUILA. Un malore ha stroncato Celso Cioni, 65 anni, direttore regionale della Confcommercio. Si è sentito male a Ovindoli, mentre si trovava insieme alla figlia. Inutili i tentativi di soccorso. Lascia due figli.

Cioni è stato per oltre vent'anni direttore provinciale della Confcommercio dell'Aquila ed era andato in pensione alla fine dello scorso anno. Ha avuto incarichi in Confindustria ed è stato presidente del Centro turistico Gran Sasso dal 1990 al 1992. Consigliere e capogruppo della Democrazia cristiana al Comune dell'Aquila dal 1990 al 1993, di nuovo consigliere dal 2002 al 2007 e assessore all'Urbanistica dal 2004 al 2008.

Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo diffusi finora: dal senatore Gaetano Quagliariello ("Persona di grande valore umano e professionale, una figura appassionata e libera che ha segnato la vita dell’Aquila") a Confindustria L'Aquila Abruzzo ( "Un punto di riferimento per l'imprenditoria locale e per il mondo associativo tutto, che ha fatto della difesa del territorio e delle imprese una ragione di vita"), al consigliere regionale e capogruppo del Pd Silvio Paolucci (" Un uomo per bene con una grande sensibilità"), all'assessore Quintino Liris e al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ("Sempre in prima linea per difendere e tutelare gli interessi di un'intera categoria e di tutti gli abruzzesi").

