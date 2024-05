La carovana rosa parte da Avezzano per la 9a tappa

Partenza alle ore 12 da Avezzano, arrivo dopo le 17 a Napoli. Si corre lungo le strade delle province de L’Aquila (Abruzzo), Frosinone e Latina (Lazio), Caserta e Napoli (Campania). La prima parte si snoda soprattutto su strade a scorrimento veloce, in gran parte rettilinee e intervallate da gallerie. Percorrendo la costa tirrenica si arriva alla zona di Monte di Procida, dove si svolgono gli ultimi faticosi chilometri. Previsti continui cambi di direzione e di pendenza. Si passa poi da Pozzuoli e Posillipo, prima di arrivare al traguardo a Napoli, con un'inversione a U all'ultimo km. Rettilineo d’arrivo di 900 m su asfalto, larghezza 9 m.

Ottomila persone, tra residenti e turisti, si sono riversati nelle strade di Avezzano per la partenza della 9/a tappa del Giro d'Italia che percorrerà la Valle del Liri fino ad attraversare la Ciociaria e le zone dei Campi Flegrei - attualmente sotto osservazione per lo sciame sismico - prima di giungere a Napoli.

Un'intera città in festa, colorata di rosa e riccia di simboli che richiamano il grande evento sportivo, ha salutato la

carovana rosa. In piazza Risorgimento è stato allestito il palco che ha accolto i ciclisti e già dalle prime ore della mattinata curiosi e sportivi si sono assiepati nel villaggio rosa a caccia di selfie con i protagonisti e di gadget da portare a casa. Un boato ha salutato ha salutato l'arrivo in piazza della maglia rosa, Tadej Pogacar, sicuramente il più acclamato insieme all'astro nascente del ciclismo italiano, Antonio Tiberi.

E se ieri a Prati di Tivo in migliaia, tra tifosi e appassionati delle due ruote, si sono ritrovati tra musica, arrosticini e coreografie rigorosamente in tita rosa, oggi Avezzano si è svegliata con un bel sole prontissima a vedere la partenza della carovana rosa. Ieri sera musica in piazza e negozi aperti fino a notte.

Non c'è due senza tre: Tadej Pogacar ha vinto, ieri, in volata nell'arrivo in salita a Prati di Tivo. Dopo Oropa e la cronometro a Perugia, lo sloveno si impone anche sulle cime abruzzesi, regolando Martinez e O'Connor sul traguardo e guadagnando altri secondi di abbuono in classifica generale. Buona prova di Antonio Tiberi, quarto e sempre più con ambizioni da podio.