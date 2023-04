Meloni in città per l'omaggio alle vittime del terremoto

L'AQUILA. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà all'Aquila per commemorare le 309 vittime del tragico terremoto a 14 anni dalla tragedia che ha sconvolto il capoluogo abruzzese e il suo territorio. In particolare, come emerge a fonti comunali, Meloni parteciperà alla messa in programma mercoledì 5 aprile alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante), in piazza Duomo, uno dei simboli del sisma la cui cupola è crollata in diretta tv giorni dopo la devastante scossa delle 3.32 del 6 aprile 2009.

Meloni, amica personale del sindaco, Pierluigi Biondi, primo sindaco di Fdi di un comune capoluogo di regione, è stata eletta alle elezioni del 25 settembre scorso, alla Camera dei Deputati nelle file di Fdi nel collegio L'Aquila -Teramo.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sarà domani a L'Aquila in occasione del 14esimo anniversario del terremoto. Come si apprende da fonti della presidenza, alle 17 parteciperà alla commemorazione delle vittime, prevista nel parco della Memoria nel capoluogo abruzzese.

LUTTO CITTADINO E MODIFICHE ALLA VIABILITA' - In occasione del 14esimo anniversario del sisma che nel 2009 colpì L'Aquila e l'Abruzzo con 309 vittime, il primo cittadino del capoluogo Pierluigi Biondi ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di giovedì 6 aprile, con un'ordinanza che prevede l'esposizione a mezz'asta delle bandiere degli edifici pubblici e il divieto di attività ludiche e ricreative, così come di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere della ricorrenza o il decoro urbano.

Il sindaco ha rinnovato l'invito a cittadini e organizzazioni sociali, culturali e produttive a prendere parte alle iniziative promosse, nonché a esprimere la partecipazione al ricordo delle vittime, anche illuminando, nella notte fra il 5 e il 6 aprile, balconi o finestre. Negozi, imprese, attività artigianali e altre organizzazioni pubbliche e private, ad esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori, sono stati invitati a sospendere l'attività lavorativa la mattina del 6 fino alle ore 11.

In vista della fiaccolata di mercoledì 5 (partenza ore 21.30) è stato disposto il divieto di transito su via XX Settembre dalle 19 all'una di giovedì 6 aprile. Interdetti al traffico anche la bretella adiacente il Palazzo di Giustizia, via Crispi (tratto fra gli incroci con via XX Settembre e viale Collemaggio), via Delfico, viale Corridoni (tra via Cadorna e via de Bartholomaeis), via Generale Rossi (tra via Corridoni e via Colagrande), piazzale Paoli e via de Bartholomaeis (tra via Corridoni e via Campo di Fossa). Sulle stesse vie e piazze, il divieto di sosta scatta alle 17 di mercoledì 5 e termina sempre all'1 di notte.

Previsto divieto di sosta con rimozione anche in via Fontesecco, nel tratto fra gli incroci con via Buccio da Ranallo e via XX Settembre, ma a partire dalle 19 e considerando il lato destro del senso di marcia in direzione via XX Settembre. I residenti nell'area di viale Rendina, via San Michele e via Santa Giusta potranno accedere alle abitazioni tramite via Iacobucci. I residenti di via XX Settembre, nel tratto fra viale Crispi e via Persichetti - e strade laterali - potranno accedere alle abitazioni tramite il varco posto su viale Crispi all'incrocio con viale Collemaggio.

La fiaccolata in ricordo del sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009, oltre a commemorare le 309 vittime del terremoto, sarà dedicata anche alle popolazioni di Turchia e Siria.