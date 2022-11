Strage di gatti nella colonia del quartiere

L’AQUILA. Ha suscitato sdegno e rabbia la notizia della morte per avvelenamento di molti gatti appartenenti alla colonia felina del quartiere di Santa Barbara.

L’associazione 99 Gatti, che si occupa in città della lotta al randagismo e di assistenza e cure, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine: «Siamo nella prima periferia del capoluogo d’Abruzzo», scrive l’associazione, «eppure qualche mente malata ha ben pensato di spargere bocconi avvelenati ed è riuscita a uccidere un numero elevatissimo dei gatti di colonia. È stata fatta regolare denuncia, dato che le colonie feline sono tutelate per legge e che chiunque commette reati contro gli animali è perseguibile penalmente».

Gli animalisti si sono rivolti direttamente a chi ha sparso i bocconi avvelenati: «A te che hai fatto questo, sappi che prima o poi verrai scoperto e severamente punito. Che vergogna. E per voi, piccole anime innocenti uccise da criminali, riposate, ci dispiace di non avervi potuto tutelare al meglio». Tante le reazioni da parte dei cittadini: la speranza comune è che il colpevole venga individuato, prima che compia altre stragi di gatti o cani. (r.s.)

copyright il Centro