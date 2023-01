A causa della nebbia altri voli cancellati e dirottati

PESCARA. Dopo due tentativi , i piloti hanno dovuto ‘riattaccare’ a causa delle scarse conidizioni di visibilità e quindi di sicurezza e alla fine hanno ripiegato sull aeroporto di Bari. Qui l' aereo è arrivato in piena notte e vi è rimasto. Pertanto il volo di questa mattina Pescara-Torino è stato cancellato. L' aeroporto d' Abruzzo è dotato di un’apparecchiatura Ils di prima categoria per consentire l' atterraggio strumentale in condizioni di scarsa visibilità . Per consentire le operazioni di volo con la nebbia di questi giorni - a causa della quale sono saltati e dirottati diversi collegamenti creando numerosi disagi ai passeggeri - occorrerebbe investire su un’apparecchiatura di nuova generazione. È anche vero tuttavia che il problema della nebbia e quindi dei disagi è ‘esploso’ quest' anno superando la casistica e manifestandosi in via straordinaria . Di qui una riflessione che spetta agli Enti competenti: quanto è necessario un nuovo Ils? Conviene investire su una tale apparecchiatura fin tanto che il problema della nebbia venga considerato un ‘fenomeno meteo straordinario’ e interessi un determinato periodo e quindi un numero relativo di voli? Intanto all' aeroporto d' Abruzzo va avanti la procedura per aggiudicare la gara d' appalto per l' allungamento della pista. Cosa che, secondo la Regione, dovrebbe portare i voli transoceanici a Pescara.