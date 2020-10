Abruzzo, che fine hanno fatto le donazioni covid?

L’AQUILA. «Marsilio faccia chiarezza sui soldi che l’Abruzzo ha ricevuto grazie alle donazioni dell’emergenza Covid». Ad affermarlo è il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, Silvio Paolucci, che porterà il caso nella seduta dell’assemblea prevista oggi (sempre che si tenga). «Apprendiamo dalla dettagliata inchiesta di Milena Gabanelli e Domenico Affinito sulle donazioni private a sostegno dell’emergenza Covid pubblicata dal Corriere della Sera che l’Abruzzo ha ricevuto 4 milioni e 138mila euro, che però non ha speso. Si tratta», osserva Paolucci, «di una cifra grande e anche di una altrettanto grande mancanza considerato che il decreto governativo “Cura Italia” che ha autorizzato le amministrazioni pubbliche ad aprire appositi conti correnti per ricevere e disporre delle poste, obbliga anche una rendicontazione entro il 15 di ottobre, praticamente fra tre giorni. L’Abruzzo che cosa fornirà? Presenterò all’esecutivo un’interpellanza per sapere se la notizia è confermata e per conoscere le motivazioni dell’inerzia e anche come la Regione intende spendere questa cifra che non possiamo rischiare di perdere o di lasciare intatta».

«Molte Regioni», incalza l'esponente del Pd, «si sono attivate subito. Noi, invece, siamo ancora una volta fra quelli che con tante risorse disponibili e tanti possibili impieghi, non sono riusciti a fare uno straccio di programmazione di spesa, al punto da risultare l’unica regione che non ha dato segni di vita e che non ha ancora né impegnato e né toccato un solo euro». (ro.ciu.)