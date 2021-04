Abruzzo, vaccini agli ultra 60enni: ecco come iscriversi

PESCARA. Le Asl e Avezzano-Sulmona-L’Aquila e quella di Pescara danno la possibilità agli over 60 (senza patologie gravi) di vaccinarsi con AstraZeneca. Lo ha annunciato la Regione (il presidente Marsilio) con il “vaccino day”, già adottato in Sicilia e Calabria, e che ha come obiettivo quello di smaltire le 37mila dosi di AstraZeneca che non sono state ancora utilizzate. I timori dei cittadini sui possibili effetti collaterali di questo vaccino, infatti, inducono molti abruzzesi a rifiutare le dosi che, quindi, restano in magazzino.

I cittadini dai 60 anni in su, che non soffrono di patologie gravi, possono rivolgersi al Comune di residenza per chiedere di essere inseriti nelle liste. Questi i contatti forniti i contatti dalla Asl aquilana: gli utenti interessati devono chiamare il numero verde 800169326. Nell’Aquilano, le dosi AstraZeneca vengono somministrate domani in 8 centri vaccinali: L’Aquila (due centri), Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Pratola Peligna, Tagliacozzo e Pescina. A Pescara coinvolto il centro vaccinale del Palafiere.

Obiettivo della Regione è comunque di arrivare a fare 15mila vaccini al giorno, in media 3.500 per ogni Asl. Il calendario delle vaccinazioni è stato dettato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, che ha definito le quantità di vaccini somministrati da aumentare di giorno in giorno che, nel caso dell’Abruzzo, partono dalla base attuale di circa 7mila dosi e devono raggiungere quota 11mila a fine mese.

Nella prima settimana indicata da Figliuolo nella sua tabella di marcia, quella che va dal 16 al 22 aprile, l’Abruzzo ha somministrato quasi 5mila vaccini in meno rispetto al piano del commissario straordinario. Secondo gli ultimi dati aggiornati sul sito del Ministero della Salute, sono 7.020 le somministrazioni effettuate nelle ultime ore.

E su AstraZeneca il presidente della Regione Marco Marislio rinnova l'appello: "Il timore che ha portato a molte rinunce è del tutto ingiustificato e si rischia di azzoppare una campagna vaccinale che è l’unica vera arma per mettere in sicurezza il territorio e i cittadini".

SULMONA. Oggi (domenica 25 aprile) a partire dalle 9.30, nel centro vaccinale dell’Incoronata a Sulmona si terrà una giornata di vaccinazioni anticovid aperta ai cittadini tra i 60 e i 79 anni esenti da patologie gravi, che desiderano sottoporsi alla vaccinazione con AstraZeneca. Ad annunciarlo è il sindaco Annamaria Casini che fa sapere che le prenotazioni saranno prese da oggi, sabato 24 aprile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 telefonando ai numeri 0864251134 e 0864253150, comunicando dati anagrafici e codice fiscale. La campagna è rivolta prioritariamente ai cittadini che non si siano già prenotati sulla piattaforma Poste italiane.

PESCARA. Da ieri (sabato 24 aprile), a partire dalle ore 18, i cittadini over 60, ovvero appartenenti alla fascia d’età tra i 60 e gli 80 anni, possono prenotare sul sito del Comune di Pescara la vaccinazione AstraZeneca. Le dosi di AstraZeneca saranno somministrate ai cittadini, previa prenotazione sul sito del Comune di Pescara, da domenica 25 aprile fino a venerdì 30 aprile all'interno del Pala Fiere di Via Tirino. L’organizzazione, fa sapere la Asl, è frutto della sinergia logistica tra l’amministrazione comunale e l’azienda sanitaria. Di seguito, il link per la prenotazione: http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1087

copyright il Centro