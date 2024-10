Aiuti alle famiglie con i figli: domande entro il 21 ottobre

PESCARA. È stato pubblicato sul sito del Comune di Pescara un avviso per l'assegnazione di 80 buoni fornitura/voucher in favore di altrettante famiglie in difficoltà, per consentire l'acquisto di beni di prima necessità rivolti ai figli, dal vestiario al materiale didattico, passando per gli alimenti e le carrozzine. Domande entro le ore 13 del 21 ottobre. Tra i requisiti richiesti ci sono la residenza in città e la presenza di figli non oltre i 16 anni.

"Con l'avviso del Settore Politiche per il Cittadino", dice l'assessore Adelchi Sulpizio, "il Comune mette a disposizione 80 voucher di 500 oppure di 300 euro, e lo fa dopo aver già assegnato 110 voucher con un precedente avviso, pubblicato la scorsa estate, a luglio. Le somme sono quelle messe a disposizione del Comune dalla Regione Abruzzo nell'ambito del Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia (anno 2022), pari a 120.382 euro complessivi, che ci consentono di rilanciare questa iniziativa in favore di chi ha maggiore bisogno. È nostra intenzione assegnare tutte le somme di cui disponiamo, aiutando quante più famiglie ci è possibile".

"Un'attenzione massima alle famiglie pescaresi, in particolare quelle al cui interno ci sono bambini e ragazzi, che vanno seguiti con attenzione durante la crescita: il Comune c'è e vuole esserci, fornendo un aiuto concreto", sottolinea il sindaco Carlo Masci. Le domande possono essere presentate esclusivamente on line, sul sito del Comune di Pescara, nel link Pescara solidale 2024 (Progetto Insieme per il Benessere - secondo avviso), utilizzando lo Spid.

