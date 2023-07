Al porto turistico le barche a vela di “Appuntamento in Adriatico”

PESCARA. Le barche a vela di “Appuntamento in Adriatico”, evento organizzato da Assonautica italiana con la direzione di Paolo dal Buono, hanno attraccato al porto turistico Marina di Pescara, dove rimarranno fino a domattina, per poi proseguire verso Nord.

Le imbarcazioni, partite agli inizi di giugno da Trieste, hanno percorso la costa adriatica fino a Bisceglie per poi risalire verso Rimini, che è la città dove si concluderà l’itinerario. “Appuntamento in Adriatico”, evento-simbolo del turismo nautico in barca giunto alla sua 35esima edizione, è stato scelto quest’anno per promuovere il progetto “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto”, che nasce dalla volontà di valorizzare il turismo nautico e la vacanza in barca, attraverso rotte e itinerari nautici alla scoperta del patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico dell’Italia. Un modo di far turismo che promuove la nautica da diporto come segmento turistico al pari di quelli più tradizionali, quali cicloturismo, mototurismo e camminate all’aria aperta, ed esplora le bellezze artistiche e culturali dell’entroterra, con uno sguardo curioso verso i sapori dei singoli territori.

Pescara fa parte della Rotta dei Trabocchi, uno dei 17 itinerari proposti dal progetto.

La presentazione del progetto c'è stata ieri a San Salvo al trabocco Diamante del porto turistico Cala del Golfo. L’iniziativa è stata illustrata con un convegno sul turismo nautico al quale hanno partecipato Oreste Ciavatta, presidente porto turistico Cala del Golfo, Stefano Varone, comandante Ufficio circondariale marittimo di Vasto, Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, e Daniele D’Amario, assessore al Turismo della Regione Abruzzo.

Gli interventi, moderati da Paolo Dal Buono, direttore della 35esima edizione di “Appuntamento in Adriatico”, sono stati a cura di Francesco Di Filippo, vice presidente vicario di Assonautica Italiana e presidente Assonautica Pescara Chieti, Bruno Santori, vicepresidente Assonat – Associazione nazionale porti e approdi turistici, Domenico Guidotti, presidente IX Zona FIV – Federazione Italiana Vela, Carmine Salce, presidente del Marina di Pescara, Andrea Fazioli, delegato Adriatico Centrale Lega Navale italiana, Carlo De Luca, presidente Club nautico San Salvo e Assonautica locale San Salvo, Roberto De Gioia, vice presidente Assonautica Italiana e vice presidente Assonautica Trieste.

L’incontro è avvenuto in occasione dell’inaugurazione ufficiale del porto turistico Cala del Golfo che, grazie al suo potenziamento in termini strutturali e di attrattiva turistica, è oggi un importante punto di richiamo a sud della Costa dei Trabocchi abruzzese e un hub naturale per l’accesso alla pista ciclo-pedonale costiera d’Abruzzo.

Gli itinerari proposti da “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto” sono diciassette e sono ispirati ad antiche rotte commerciali o tematiche, che saranno consultabili sul portale Italia.it e fruibili da turisti italiani e stranieri, possessori di un’imbarcazione o che ne abbiamo noleggiata una. “Appuntamento in Adriatico”, manifestazione ideata e organizzata da Assonautica Italiana dal 1989, è navigazione, con decine di imbarcazioni e i relativi equipaggi che si spostano lungo la costa Adriatica, ed è anche incontri, tavole rotonde, escursioni e visite dei territori, organizzati nelle varie tappe per promuovere le peculiarità delle città raggiunte. Un sodalizio perfetto, quello tra “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto” e “Appuntamento in Adriatico”, che promuove e valorizza le infinite ricchezze ed eccellenze italiane, attraverso esperienze che emozionano.