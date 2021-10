Ballottaggi: seggi chiusi, in Abruzzo ha votato il 51,59%

PESCARA. Erano 137.653 gli elettori chiamati a scelgliere i nuovi sindaci e i consigli comunali in 5 grandi centri della regione: Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Roseto e Sulmona, ma in tanti non si sono recati alle urne. Subito dopo le 15 è iniziato lo spoglio delle schede. Ecco quali sono i dieci sfidanti in campo e com’è finita al primo turno del 3-5 ottobre.

I risultati dei ballottaggi vengono pubblicati in diretta dal Centro.it - a partire dall'orario di chiusura dei seggi di oggi - e in tv su Rete 8.

DATI LUNEDI' 18 OTTOBRE ORE 15, AFFLUENZA DEFINITIVA. In Abruzzo ha votato il 51,59% degli aventi diritti nei 5 comuni al ballottaggio, al primo turno era andato alle urne il 63,33%. A Sulmona ha votato il 51,05% (63,35% al primo turno). A Roseto i seggi si sono chiusi con il 50,33%, (63,62% al primo turno). A Francavilla ha votato il 48,11% (10.984 cittadini) contro il 62,15% di due settimane fa. A Lanciano il dato dell'affluenza si è fermato al 55,94% (62,80%). Infine a Vasto ha votato il 50,94% degli elettori (64,32% al primo turno).

DATI DOMENICA 17 OTTOBRE. AFFLUENZA ORE 12. Alle ore 12 al comune di Lanciano, ha votato il 12,32% degli elettori (14,35% alla stessa ora nel primo turno). A Vasto il 10,22% (13,65%). A Francavilla il 9,55% degli elettori (14,31%. al primo turno). A Sulmona il 10,11% degli aventi diritto (13,89%). A Roseto affluenza all’8,66% (12,88%).

AFFLUENZA ORE 19. A Francavilla al Mare alle 19 ha votato il 28,75% degli elettori, mentre al primo turno il 35,77%. Al comune di Lanciano sempre alle 19 ha votato il 34,41% degli elettori, mentre al primo turno il 37,41%. A Vasto il 29,44%, al primo turno si era recato al voto il 36,69% degli elettori. A Sulmona il 31,54% (39,26% al primo turno). Infine a Roseto degli Abruzzi, il 28,37%, invece al primo turno il dato si era attestato al 37,64%.

AFFLUENZA ORE 23. In Abruzzo ha votato il 38,29% degli aventi diritti nei 5 comuni al ballottaggio; nel primo turno l'affluenza delle ore 23 era stata del 47,30%. A Sulmona ha votato il 38,83% (48,39%). A Roseto i seggi si sono chiusi con il 37,45%, (48.96%). A Francavilla ha votato il 35,65% contro il 45,62% di due settimane fa. A Lanciano il dato dell'affluenza si è fermato al 41,49% (46,07%). Infine a Vasto ha votato il 37,27% degli elettori (47,76%).

QUI VASTO. La sfida è tra i due competitor che hanno superato il primo turno: Francesco Menna (centrosinistra) con il 47,8% (11.251 voti) e Guido Giangiacomo (centrodestra) con il 20,7% (4.873 voti). Nessuno dei due candidati sindaci ha fatto apparentamenti.

Giangiacomo però ha allargato la sua coalizione dopo aver stretto un’alleanza con Alessandra Notaro, candidata sindaco dell’aggregazione civica La Buona Stagione che al primo turno ha ottenuto il 17.2% dei consensi. Alle elezioni del 3 e 4 ottobre scoso hanno votato 21.671 elettori su 37.687 aventi diritto. (a.b.)

LANCIANO. Sono 32.758 gli elettori (15.812 uomini e 16.946 donne). A provare ad indossare la fascia tricolore sono Leo Marongiu 40 anni, agente assicurativo e attuale presidente del consiglio comunale per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle con cui ha firmato un accordo nei giorni scorsi, e Filippo Paolini, 65 anni avvocato e sindaco dal 2001 al 2011 che ha dalla sua 7 liste di centrodestra.

Alto, la volta scorsa, l’astensionismo: ha votato il 62.8% degli aventi diritto e ci sono state 528 schede nulle, 107 bianche e 9 contestate.

FRANCAVILLA. Luisa Russo, candidata della coalizione di centrosinistra e Roberto Angelucci, leader di quella di centrodestra, si giocano al ballottaggio la poltrona di nuovo sindaco. Sono 22.767 i cittadini chiamati alle urne tra oggi e domani: al primo turno sono stati 14.176 quelli che hanno esercitato il diritto di voto, per una percentuale del 62,15, in leggero calo rispetto al 2016 quando si raggiunse il 65,58.

ROSETO. I due candidati sindaco sono Mario Nugnes di Spazio Civico, che al primo turno ha ottenuto 4.289 voti, ovvero il 31 per cento dei voti, e William Di Marco della coalizione di centrodestra con 3.097 voti (22,20 per cento). Al primo turno, su un totale di 22.818 cittadini aventi diritto la voto, sono andati alle urne in 14.515, ovvero il 63,61 per cento. L’affluenza del 2016 era stata del 69,18 per cento.

SULMONA. Gli elettori sono 21.623, di cui 10.260 uomini e 11.363 donne. Nel primo turno l’affluenza è stata del 63,4%, con 13.803 votanti. Tra i quattro candidati sindaci in corsa in testa si è piazzato Gianfranco Di Piero (centrosinistra-Movimento 5 Stelle) che ha raccolto 5.308 voti corrispondenti al 39,6% del totale. A seguire Andrea Gerosolimo (che si è ritirato ma resta votabile), ex assessore regionale alla guida di una coalizione, che ha ottenuto 4.598 voti, pari al 34,3%.