Chirurgia estetica in ambulatori non idonei, medico pescarese nel mirino dei Nas / VIDEO

PESCARA. Denunciato un medico chirurgo specialista in ematologia, titolare e responsabile di uno studio medico di specialistica chirurgica di Pescara, per avere effettuato prestazioni medico-chirurgiche di natura estetica in locali privi della prescritta autorizzazione sanitaria e risultati carenti dei requisiti tecnologici obbligatori per legge.

I locali e le attrezzature, il cui valore complessivo ammonta a 600.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro preventivo.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Pescara, i controlli dei Nas nel centro estetico L'ispezione dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità nei locali trovati non a norma

Anche un centro estetico pescarese è finito nella rete dei carabinieri del Nas che in tutta Italia hanno controllato 793 strutture, sanzionato 110 stutture irregolari, denunciato 33 operatori, tra cui il medico pescarese, chiuso 11 attività abusive e oscurato 8 siti web.

In Abruzzo i controlli hanno riguardato 61 centri e studi medici: 44 sono risultati non conformi, 5 medici segnalati all’autorita giudiziaria per carenza autorizzativa e 39 alle autorità sanitarie. Ci sono state 54 sanzioni amministrative per oltre 42 mila euro.