Da oggi si pagano le pensioni negli uffici postali: giorni, orari e regole 

PESCARA. Le pensioni di aprile vanno in pagamento a cominciare da oggi, giovedì 26 marzo, anche negli uffici postali dell’Abruzzo. Poste Italiane ha predisposto un apposito piano-sicurezza per scaglionare i pagamenti ed evitare assembramenti. I pensionati destinatari della misura, stando ai calcoli di Spi Cgil, sono circa 850mila. A tutti si raccomanda di seguire le regole, anche al di fuori degli uffici.

Chi ha un conto. L’invito dell’azienda ai pensionati che hanno l’accredito della pensione – su libretto di risparmio, conto corrente BancoPosta o Postepay Evolution – è quello di non andare, se possibile, negli uffici postali, scegliendo di prelevare i contanti tramite le carte elettroniche negli appositi Atm Postamat, disponibili 24 ore su 24.

Le turnazioni. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti nell’ufficio postale devono presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica per cognome, che varia rispetto agli uffici postali: aperti tutti i giorni, aperti a giorni alterni o quelli disponibili da oggi, giovedì, a sabato 28 marzo. Poste Italiane ricorda che la pensione può essere riscossa in circolarità, ovvero in qualsiasi ufficio.

Sito e numero verde. Per avere le informazioni sugli uffici postali aperti ci si può collegare al sito poste.it – nella sezione “cerca ufficio postale” in home page – oppure si può contattare il numero verde 800.003.322: è possibile conoscere tutte le informazioni sulle modalità di ritiro delle pensioni o sugli uffici postali aperti nel proprio comune di residenza o nel comune più vicino.

Le calendarizzazioni. Sono state fatte in base al cognome dell’utente e per ciascuna “tipologia” di apertura degli uffici postali (consultare il sito o il numero verde).

Uffici sempre aperti. Per gli uffici postali aperti tutti i giorni: dalla A alla B mercoledì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27; dalla E alla K sabato 28; dalla L alla O lunedì 30; dalla P alla R martedì 31; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

Lunedì, mercoledì e venerdì. Per gli uffici postali aperti lunedì, mercoledì e venerdì: dalla A alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla O lunedì 30; dalla P alla Z mercoledì 1 aprile.

Martedì, giovedì e sabato. Per gli uffici postali aperti martedì, giovedì e sabato: dalla A alla D domani 26 marzo; dalla E alla O sabato 28; dalla P alla Z martedì 31.

Aperture eccezionali. Per gli uffici postali aperti eccezionalmente da giovedì 26 marzo a sabato 28: dalla A alla D giovedì 26 marzo dalla E alla O venerdì 27 marzo dalla P alla Z sabato 28 marzo.

Così in Abruzzo. Nelle province dell’Aquila e Chieti gli uffici postali sono aperti solo al mattino (alcuni a giorni alterni). A Celano, il sindaco ha stabilito un’area sosta nella zona antistante il castello Piccolomini; l’attesa delle persone, rispettando tutti i necessari accorgimenti, avviene in piazza Regina Margherita. Gli uffici di Teramo, via Paladini, Roseto degli Abruzzi, in via Puglie, e Silvi, in via Carducci, sono aperti mattina e pomeriggio (tranne sabato). Aperti mattina e pomeriggio (a eccezione del sabato) gli uffici di Montesilvano, corso Umberto 34 e corso Umberto 410, Spoltore, via Fellini, Penne, via Aldo Moro. A Pescara aperti mattina e pomeriggio (tranne sabato 28) gli sportelli in viale Luisa D’Annunzio, via Passolanciano, via Verrotti e corso Emanuele II.

Gli altri mesi. Così come previsto dal ministero del Lavoro, sempre per garantire la massima sicurezza ed evitare assembramenti, anche nei mesi di aprile e maggio ci sono pagamenti anticipati delle pensioni per coloro che non dispongono di accredito automatico. I pensionati, sempre seguendo una rotazione alfabetica, possono andare negli uffici da lunedì 27 a giovedì 30 aprile per riscuotere la mensilità di maggio e da martedì 26 a sabato 30 maggio per quella di giugno. (r.rs.)

