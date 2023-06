Due weekend per accostarsi al mondo della vela

PESCARA. Anche quest'anno la Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of moving e le società affiliate promuove la cultura del mare e lo sport della vela attraverso l'appuntamento del Vela Day. Si tratta di un evento dedicato a tutti coloro che, dai 6 anni compiuti in su, vogliono avvicinarsi e scoprire quanto sia affascinante il mondo della vela.

Nella IX Zona FIV Abruzzo e Molise il Vela Day coinvolge ben 10 tra circoli velici e sezioni della Lega Navale: si svolge venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno alla Lega navale di Pescara, al Circolo velico Azzurra di Roseto, alla Lega Navale di Ortona, al Circolo nautico Migliori di Giulianova, al Circolo nautico di Francavilla, al Circolo velico di Ortona e al Circolo velico di Termoli M. Cariello.

Si svolge invece venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno al Circolo La Scuffia a Pescara, al Circolo velico Ventoforte e alla Lega Navale di Giulianova. Ogni circolo, con le dovute piccole differenze organizzative, mette in campo i propri istruttori e anche gli allievi più preparati delle scuole di vela per mostrare le prime nozioni della navigazione: i nodi, lo scafo, la struttura di una deriva, l'armo e il disarmo, le andature, i venti.

I mezzi a disposizione sono gli Optimist, i Laser, gli Snipe e le imbarcazioni da altura e minialtura e le tavole a vela. Per assicurarsi un posto occorre telefonare e prenotarsi nel circolo scelto.