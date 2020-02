E' strage sulle strade: salgono a 6 i morti in Abruzzo, un'altra vittima a Cepagatti

PESCARA. Salgono a sei i morti in Abruzzo per incidenti stradali avvenuti questa notte (tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio). Dopo gli schianti di Moscufo e a Sant'Egidio alla Vibrata, si conta un'altra vittima a Cepagatti, un 40enne residente a Loreto Aprutino le cui iniziali sono F.B. Ferito, ma sopravvissuto e ricoverato nell'ospedale di Pescara l'amico di Jesi (Ancona) di 35 anni.

Anche in questo caso si tratta di un'auto fuori strada e finita in un terreno in contrada Rapattoni. L'incidente pare sia avvenuto nella notte, forse addirittura attorno alle 20,30, ma l'auto, una Bmw X3, con a bordo i due uomini è stata notata soltanto questa mattina, attorno alle 7,30, dai vicini del terreno nel quale era finita.

Subito sono scattati i soccorsi. Per il 40enne non c'è stato nulla da fare, era morto sul colpo. Per l'amico di 35anni è stato disposto il trasferimento con l'eliambulanza del 118, le sue condizioni in ospedale non sono gravi, la prognosi è di trenta giorni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

copyright il Centro