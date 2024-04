Escursionisti bloccati sulla Maiella recuperati nella notte. Uno in ospedale

ABRUZZO. Due giovani escursionisti sono stati recuperati nella notte sulla Maiella da squadre del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo (Cnsas) e del Soccorso alpino della guardia di finanza, con l'ausilio di un elicottero HH139-B, abilitato al volo notturno, dell'Aeronautica Militare. Uno dei due, in ipotermia, è stato trasferito in ospedale. La richiesta di soccorso è arrivata nel pomeriggio alla centrale operativa del Numero Unico di Emergenza 112 Abruzzo: i giovani segnalavano di essere rimasti bloccati nei pressi del Bivacco Fusco, sulla Maiella, a 2400 metri di quota. Immediatamente sono state attivate le squadre del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo che sono arrivate in zona insieme ai colleghi del Soccorso alpino della guardia di finanza per procedere con il lungo avvicinamento a piedi.

Nel contempo è stata richiesta in centrale dal 118 la presenza del tecnico di centrale operativa del Cnsas: da Pratica di Mare è quindi decollato l'elicottero dell'Aeronautica. Tre soccorritori sono stati elitrasportati fino al bivacco, al cui interno c'era uno dei due escursionisti, preso in carico da un sanitario del Cnsas, mentre due tecnici sono scesi verso il secondo, che presentava chiari segni di ipotermia. Date le condizioni di quest'ultimo, ne è stato immediatamente predisposto il

trasferimento in ospedale ad opera dell'Aeronautica Militare. I tecnici sono tornati verso il bivacco per prestare assistenza

all'altro escursionista che è stato poi prelevato in elicottero, come pure, con successive rotazioni, gli undici tecnici che si

trovavano in un'area comoda per le operazioni di imbarco e sbarco, poco distante dal bivacco e a due ore dal campo base.