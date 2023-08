Festival Dannunziano, ecco il calendario. Ma Morgan è sott'esame

PESCARA. Presentazione questa mattina in Regione a Pescara del quinto Festival dannunziano, quest'anno con il motto 'Vivi, Odi, Balla'.

La manifestazione è stata illustrata nel corso di un incontro con la stampa presieduto dal presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri che ha spiegato anche il senso dell'edizione di quest'anno. "Per tanto, troppo, tempo il dibattito è stato incentrato su quanto Gabriele D'Annunzio fosse collegato con il fascismo e noi abbiamo lavorato quattro anni e D'Annunzio è tornato finalmente nel suo alveo naturale come un grande interprete del Novecento. Abbiamo voluto riposizionare D'Annunzio in quello che è il suo posto: un D'Annunzio studiato dal Brasile fino all'Inghilterra in almeno venti università straniere. Abbiamo organizzato tanti eventi musicali, concerti, eventi, presentazione di libri, concerti e tanto altro ma anche la Scudetto Cup perché come sapete lo scudetto è stato inventato da Gabriele d'Annunzio".

"Alla Regione Abruzzo la manifestazione - ha aggiunto Sospiri - costa 300mila euro ma siamo bravi a raccogliere la generosità delle forze produttive di questa regione e siamo premiati dal fondo nazionale della Cultura del Ministero che apprezza il nostro lavoro e ci aiuta a costruire un grande cartellone. Resta poi viva come sempre la collaborazione con il Vittoriale degli Italiani presieduto da Giordano Bruno Guerri che è il nostro direttore artistico e che ci ha fatto presentare una parte del programma proprio al Vittoriale con il concerto di Beatrice Venezi".

L'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario ha ricordato che "il Festival Dannunziano avrà tanti eventi fuori dal capoluogo adriatico. D'Annunzio non è solo Pescara e per questo abbiamo allargato la manifestazione a Miglianico Guardiagrele, Francavilla, Ripa Teatina e Rocca San Giovanni".

Tra i tanti appuntamenti ce n'è uno ancora da valutare, quello con Morgan, il cantautore al secolo Marco Castoldi finito al centro delle cronache per un episodio di offese al pubblico di un recente spettacolo. "È una valutazione che faremo con il sindaco di Pescara", ha detto Sospiri, "e valuteremo anche quelle che sono le ricadute delle scuse che Morgan ha già fornito a mezzo stampa. Penso che Morgan si sia scusato. Ovviamente quello che ha detto è assolutamente inconcepibile e commentavamo con l'assessore Carota e non comprendiamo neanche perché un'artista del suo livello intellettuale a volte perda il senso della misura".

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL