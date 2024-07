Furti d'auto su commissione nel Pescarese, arrestati 3 campani

I 3 avevano un modus operandi che prevedeva mirati viaggi notturni in provincia di Pescara per successivamente individuare e rubare autovetture su commissione utilizzando una "pulita" come apripista al fine di eludere eventuali controlli alla circolazione stradale.

I Carabinieri, dal marzo al luglio 2024 sono riusciti a documentare, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza dei Comuni di Pescara e Montesilvano, i furti di 6 autovetture (3 fiat Panda, 2 fiat 500 ed una lancia Y) che venivano aperte attraverso l'utilizzo di chiavi elettroniche contraffatte. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati presso le Case Circondariali in Campania.

Nelle prime ore di questa mattina i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. di Pescara, unitamente a personale dei Comandi di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, hanno dato esecuzione ad ordinanza del GIP del Tribunale di Pescara