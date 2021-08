Gli aerei della Finanza scoprono 6 piantagioni di cannabis tra Pescara, Chieti e Teramo

PESCARA. Durante lo scorso mese di luglio, i finanzieri del reparto operativo aeronavale di Pescara, nel corso di ricognizioni aeree, hanno individuato 6 piantagioni di cannabis in Abruzzo e hanno denunciato 8 persone.

L'operazione è il frutto della collaborazione tra i reparti territoriali e la componente aeronavale della Guardia di finanza nell'ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. I sei siti sono stati scoperti nel Pescarese, nel Chietino e nel Teramano. Sul posto sono intervenuti i militari del gruppo di Pescara, della Compagnia di Lanciano, della Compagnia di Vasto e della Compagnia di Teramo, in sinergia con le locali Procure della Repubblica. Otto persone sono state denunciate per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’operazione, fanno sapere i finanzieri, rientra in un più ampio dispositivo di “analisi dei rischi locali” in costante aggiornamento. "Il continuo monitoraggio del territorio - si legge in una nota - è, infatti, assicurato anche grazie alla dinamicità e versatilità dell’impiego del mezzo aereo, i cui apparati di ricerca e scoperta, consentono di svolgere missioni attagliate alle esigenze operative del Corpo".