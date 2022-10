Il nuovo polo vitivinicolo Argea acquisisce la Cantina Zaccagnini

BOLOGNANO. Il nuovo polo vitivinicolo Argea sigla un accordo per l’acquisizione di Cantina Zaccagnini, storica azienda vitivinicola abruzzese con sede a Bolognano, in provincia di Pescara.

L’operazione si inserisce nel più ampio progetto di consolidamento nel settore vinicolo nato sotto la regia di Clessidra e la visione di Botter e Mondodelvino, che con Argea hanno l’ambizione di creare un acceleratore che possa portare il vino italiano nel mondo, tramite una crescita innovativa e sostenibile.

L'ingresso di Cantina Zaccagnini permette ad Argea di rafforzare il suo posizionamento in un'area vitivinicola strategica come l'Abruzzo e nel mercato statunitense. Il fondatore Marcello Zaccagnini investirà nel progetto di Argea, restando ambasciatore del marchio da lui creato.

Fondata nel 1978 a Bolognano, come realtà a conduzione familiare, Cantina Zaccagnini è cresciuta costantemente negli anni, fino a diventare un punto di riferimento in Abruzzo, esportando i vini prodotti in questa regione in tutto il mondo.

Seguendo la filosofia della qualità, “dal grappolo alla bottiglia", l’azienda è diventata una realtà internazionale con due cantine di produzione e uno stabilimento logistico e di confezionamento, con circa 100 dipendenti. La Cantina ha chiuso il 2021 con un fatturato di circa 27 milioni di euro, l'80% del quale derivante dall'export.

"Ho sempre guardato a Cantina Zaccagnini come alla punta di diamante dell'Abruzzo", commenta Massimo Romani, amministratore delegato di Argea, "un'azienda storica permeata di arte e tradizioni che, per complementarità e approccio, si integrerà alla perfezione con Argea. Si tratta di un'acquisizione che attesta la forte dinamicità di Argea, che a pochi giorni dall’ annuncio della sua nascita aggiunge un nuovo tassello verso la creazione di un importante polo aggregante, un acceleratore tutto italiano che per dimensioni e ambizioni vuole posizionarsi tra i maggiori player internazionali”.

“La mia cantina oggi inizierà un nuovo capitolo della sua storia", dice Zaccagnini, "nata ‘tra le mura domestiche’ nel 1978 dalla mia giovane e ambiziosa volontà di far conoscere la mia terra, l’Abruzzo, nel mondo. In una gara a staffetta, il cambio da un atleta all’altro avviene attraverso il passaggio del testimone che sta a significare l’avvenuta successione. Oggi è la gioia dell’inizio”.