Malore improvviso, avvocato muore in casa

PESCARA. Una donna elegante, raffinata e generosa. Un avvocato apprezzato per la sua competenza e umanità. Così i colleghi del Foro di Pescara ricordano Mariacarla Serafini, 73 anni, ex presidente dell'Aiaf Abruzzo, Associazione italiana avvocati per la famiglia, morta a causa di un malore improvviso ieri intorno alle 14,30 nella sua casa di viale Regina Elena. Un'ora prima era uscita dal suo studio di viale Muzii, dove aveva trascorso la mattinata a lavorare. Stava bene, racconta chi l'ha vista per l'ultima volta, nulla lasciava presagire la tragedia che sarebbe capitata di lì a pochi minuti e che ha «colpito profondamente» il mondo forense pescarese.

Figlia unica dell'avvocato Pasquale Serafini e di mamma Ida, entrambi scomparsi, lascia il marito Alfredo Mazzoni, ex professore del liceo classico D'Annunzio e il figlio Federico, 38 anni, manager a Londra. I funerali si svolgono domani alle 11,15 nella chiesa di Sant'Antonio in viale Sabucchi. La camera ardente è allestita nella casa funeraria di via Teramo. (c.cor.)

