Malore improvviso, imprenditore morto in banca

PESCARA. Stava facendo un’operazione in banca quando all’improvviso si è sentito male e si è accasciato a terra. Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto è stata inviata un’ambulanza medicalizzata, ma per Luigi Di Nicolantonio, 79 anni, imprenditore noto del settore oleario, non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. La tragedia si è consumata, ieri mattina, attorno alle 11,30, nella Bcc Abruzzese di strada Vecchia della Madonna davanti agli occhi dei dipendenti e anche di qualche cliente.

Di Nicolantonio era originario di Torre de’ Passeri. In Val Pescara, a Scafa, aveva sede la sua azienda, che lo aveva fatto conoscere in tutto l’Abruzzo. Si occupava della produzione e della lavorazione di oli. Da tanti anni viveva con la sua famiglia a Pescara. I funerali sono previsti oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa dello Spirito Santo. Di Nicolantonio è stato anche uno dei soci storici del Rotary Pescara Ovest D’Annunzio.

Incredulità e profondo dispiacere, appena appresa la notizia, fra gli amici. (a.d.f.)

