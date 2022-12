Nebbia, voli dirottati a Fiumicino

SAN GIOVANNI TEATINO. Disagi a causa della nebbia per i passeggeri all'aeroporto d'Abruzzo. Tutti e tre i voli attesi ieri sera allo scalo pescarese sono stati dirottati su Roma Fiumicino, dove sono poi atterrati dopo circa un ora e mezza di ritardo in piena notte. Si tratta dei voli Ryanair provenienti da Londra Stansted e da Bergamo, e di quello proveniente da Linate di Ita. I primi due sono arrivati a sorvolare Pescara, e considerate le condizioni di scarsa visibilità determinate dalla nebbia, che c'erano in quel momento, sono stati messi in attesa nella speranza che si aprisse un minimo di varco per poter atterrare.

Dopo mezz’ora di transito sul mare in attesa, è stato deciso di cambiare rotta e di puntare direttamente su Roma Fiumicino poiché su Pescara non c'erano le condizioni di visibilità e sicurezza neanche per l'atterraggio strumentale. Per l ‘Airbus di Ita decollato da Milano Linate la decisione è stata più repentina, e l'aereo ha fatto rotta direttamente su Roma, dove è atterrato dopo mezzanotte.

Per i passeggeri dei tre voli diretti a Pescara le compagnie dovrebbero aver provveduto al successivo trasferimento in pullman, ma al momento non si hanno conferme. Per i passeggeri diretti questa mattina a Londra da Pescara imbarco regolari con il ritorno dell'aeromobile questa mattina all'alba da Roma. Ritardi per le partenze su Bergamo e Linate.