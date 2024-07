Non solo Napoli, le montagne abruzzesi piacciono al calcio d'estate

Non solo Napoli. Le montagne d’Abruzzo di nuovo protagoniste in questa fase iniziale della nuova stagione calcistica, la 2024-2025. Sull’Alto Sangro sbarcano diverse squadre professionistiche in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni. Fa notizia il Napoli (il cui ritiro è ben incentivato dalla Regione Abruzzo), ovviamente, perché ha prestigio e seguito. Ma ci sono altre realtà professionistiche che continuano a scegliere (senza sostegni) l’Appennino abruzzese per svolgere la preparazione precampionato. Le varie località montane si sono attrezzate, nel frattempo, con strutture alberghiere e sportive in modo tale da fare turismo anche d’estate quando il mare offre una valida alternativa ai paesaggi interni. Si susseguiranno amichevoli che chiameranno in causa anche le squadre dilettantistiche abruzzesi.

Il Napoli. È già al lavoro a Dimaro, in Trentino. Ma ha scelto nuovamente Castel di Sangro, e lo stadio Patini, come location per la seconda fase del suo ritiro estivo in vista della prossima stagione calcistica. I partenopei saranno in Abruzzo a partire dal 25 luglio, alloggeranno nella vicina Rivisondoli. Già stabilite alcune amichevoli: quella con i turchi dell’Adana Demirspor domenica 28 luglio, con i francesi del Brest (mercoledì 31 luglio), con i catalani del Girona (sabato 3 agosto) che giocheranno la Champions League. Tutte con inizio alle ore 18 per favorire un maggior accesso di pubblico.

Il Napoli sarà in ritiro a Castel di Sangro per i prossimi otto anni. Il club partenopeo, infatti, ha esercitato l'opzione contrattuale. L’accordo – che ha fatto molto discutere sollevando polemiche - tra Napoli e Regione Abruzzo prevede un pagamento a favore del club del presidente Aurelio De Laurentiis di 1,220 milioni nel 2024, 1,793 milioni nel 2025 e 1,793 nel 2026. Più Iva. E più le spese di soggiorno e per le attrezzature richieste a carico degli enti locali. Arriveranno migliaia di tifosi nell’Alto Sangro per vedere all’opera Conte e i suoi. Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso un anno fa ha parlato di centomila presenze. Ovviamente al soggiorno dei partenopei saranno abbinate serate a tema e spettacoli: ad esempio incontri in piazza con l’allenatore Antonio Conte e qualche giocatore. In una zona, va detto, da sempre meta di vacanzieri campani.

A Roccaraso. Non solo Napoli, si diceva. Aurelio De Laurentiis porta in Abruzzo anche l’altra squadra di famiglia, quella presieduta dal figlio Luigi. Ovvero il Bari che ha conquistato la permanenza in serie B battendo la Ternana a play out. Il Bari ha iniziato a sudare in sede e da oggi, per il terzo anno di fila i biancorossi effettuerà la preparazione estiva a Roccaraso. Dal 10 al 24 luglio. Nel pomeriggio di oggi la squadra partirà alla volta di Roccaraso, dove domani mattina svolgerà la prima sessione di allenamento sul manto erboso del centro sportivo Comunale. Rispetto all'anno scorso, quando i Galletti riuscirono a giocare a malapena un'amichevole (il test più probante con la Juve Stabia fu annullato per motivi di ordine pubblico), il club ha intenzione di giocare quattro amichevoli. Dopo i Galletti di Moreno Longo salirà a Roccaraso la Casertana (serie C) per la seconda parte della preparazione. Non ci sarà il Giugliano (serie C) che ha scelto San Gregorio Magno.

A Rivisondoli. Sarà buen retiro della Salernitana (retrocessa dalla serie A) e della Cavese (promosso in C). In Abruzzo i granata di Giovanni Martusciello sono arrivati ieri, in ritardo per via delle vicissitudini tecniche e societarie. Il quartiere generale è l’Aqua Montis Resort & Spa. Il 15 luglio prima amichevole contro la Folgore Delfino Curi (Eccellenza). Poi subentrerà l'ambiziosa Cavese di Lello Di Napoli.

Non potrà esserci una partita amichevole, complice l'atavica e sedimentata rivalità che separa le due tifoserie. La Salernitana lascerà il ritiro il 24 luglio per evitare anche la concomitanza con il soggiorno del Napoli nella vicina Castel di Sangro. La Cavese si radunerà domenica 21 luglio allo stadio Sandro Pertini di Montoro per svolgere le prime sedute di allenamento e i consueti test atletici sino alla partenza del ritiro, prevista il 24 luglio per Rivisondoli. Nella cittadina dell’Alto Sangro il gruppo resterà sino al 10 agosto, giorno del primo impegno ufficiale di Coppa Italia fra le mura amiche contro il Trapani.

AD ALFEDENA. Un’altra neopromossa, il Team Altamura guidata dal rosetano Daniele Di Donato, lavorerà dal 15 luglio al 4 agosto, ad Alfedena. E poi sarà la volta della Primavera del Napoli che sarà ad Alfedena fino a Ferragosto. Il Pescara, invece, tornerà a Palena, da lunedì. E dal 2 agosto la località montana in provincia di Chieti ospiterà l’Albalonga (serie D).

Niente da fare per l’Audace Cerignola che l’anno scorso è stata a Palena e che questa volta lavorerà a San Giovanni Rotondo visto che le date disponibili non coincidevano con le esigenze del club pugliese.

La Fidelis Andria (serie D), invece, ha scelto Montorio al Vomano, dal 29 luglio al 13 agosto, con lo stadio Giampiero Pigliacelli quartier generale per due settimane.

