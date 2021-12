Nuovi sommelier: avvocati, medici e giornalisti ora sanno qualcosa di più sul vino

PIANELLA. Sono medici, avvocati, giornalisti i 10 nuovi apprendisti sommelier che hanno superato il corso di primo livello riconosciuto dalla sigla regionale Usira e nazionale Ubeme. Tutti uniti dalla passione e dalla voglia di conoscenza del vino, uno dei prodotti principe dell'Abruzzo. Il corso, iniziato a fine settembre e diretto dallo chef Santino Strizzi, vice presidente dei Cuochi D’Abruzzo e presidente regionale Usira e componente della direzione nazionale Ubeme, si è svolto nelle cantine Lampato in contrada Collalto, a Castellana di Pianella e ha avuto il patrocinio dei giornalisti agro alimentari abruzzesi (Arga Abruzzo) e nazionali Unaga, della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), e di Fige (Federazione italiana giornalisti eno gastronomici). Al termine gli allievi hanno dovuto superare un test che li ha quindi portati a conseguire l'attestato.

“Abbiamo prestato il patrocinio con entusiasmo - spiega Donato Fioriti, presidente Arga Abruzzo e vice presidente nazionale vicario Uanga (Fnsi),- perché è nostro dovere avere contezza delle materie che trattiamo, sempre coadiuvati dai professionisti del settore".

“Spesso - commenta Tommaso Patricelli titolare delle Cantine Lampato e ospitale padrone di casa con la moglie Morenza lamonica - si compra per etichette ed è un peccato. E' giusto conoscere il vino abruzzese e diffondere questa conoscenza. Invito a provare e a decidere poi come e cosa acquistare, un po' come fanno da noi molti turisti stranieri che ci raggiungono in azienda”.

Questi i corsisti: Antonio Scarpello, Angela Curatolo, Ernesto D’Onofrio, Andrea Mori, Ugo Iezzi, Paolo Minnucci, Antonio D’Onofrio, Donato Fioriti, Sergio D’Andrea, Saman Mohammad Pour.