Passeggero ubriaco dà in escandescenza, l'aereo atterra a Pescara

PESCARA. Un passeggero in stato di ebrezza dà in escandescenza e l'aereo deve fare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto d'Abruzzo.

L'episodio è avvenuto questa mattina poco dopo le 8.30 quando un aereo partito da Paphos (Grecia) e diretto a Parigi all'aeroporto di Charles de Gaulle, con a bordo un passeggero ubriaco ha creato il panico sul velivolo e il comandante ha preferito atterrare nello scalo abruzzese.

L'uomo è stato preso in consegna dalla Polizia di Frontiera per i controlli e poi il personale sanitario del 118 lo ha portato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Santo Spirito". L'aereo poco dopo è decollato per la capitale francese.